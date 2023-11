Havazott a Mátrában, pocsék napok várnak a frontérzékenyekre + videó

Éjszaka a keleti országrészben csökken a felhőzet, miközben nyugat felől vastagabb felhőtakaró érkezik, ami vasárnap napközben kelet felé halad. Elszórtan

eső, zápor, északkeleten havas eső előfordulhat, a magasabban fekvő helyeken átmeneti gyenge ónos eső is lehet

– derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzéséből.

Vasárnap délutántól nyugat felől szakadozik, csökken a felhőzet. Majd gomolyfelhők képződnek, ezekből zápor előfordulhat. Az északkeleti országrészben borult marad az idő. Éjszakára mérséklődik a légmozgás. Vasárnap a délire forduló szél csak néhol élénkül meg.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában mínusz 4 és plusz 1 fok között várható, a fagyzugokban ennél hidegebb is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet vasárnap általában 4 és 11 fok között valószínű, de északkeleten ennél néhány fokkal alacsonyabb lesz.

A frontérzékenyeknek rossz hír, de a ködöt kevésbé kedvelőknek már jobb, hogy a következő bő egy hétben is dinamikus marad a légkör.

Havazott a Mátrában

Kékestetőn hófoltot jelentettek szombaton reggel – számolt be közösségi oldalán a meteorológiai szolgálat. Keleti szomszédainknál már voltak olyan helyek, ahol vastagabb hótakarót is létre tudott hozni a fölöttünk is átvonult légörvény, például a Kárpátok környezetében.