Hidrokoptert szállított a sofőr, aki furgonjába rejtette a zárjegy nélküli cigarettát + videó

Hidrokopterével sem sikerült összezavarnia a pénzügyőröket egy bolgár autósnak, akit a NAV pénzügyőrei tereltek ki a forgalomból és ellenőrizték a szokatlan vontatmányt a Győr-Moson-Sopron vármegyei sztráda egyik szakaszán. A hatalmas sárga monstrum alapos átvizsgálása után a sofőr furgonját is ellenőrizték az egyenruhások, ahol az ajtók kárpitjában több mint négyszáz doboz magyar zárjegy nélküli cigarettát találtak – számolt be közösségi oldalán a NAV. A férfi azzal védekezett, hogy a gondosan elrejtett dohánytermék nem az övé, csupán a főnöke utasította, hogy vigye Németországba. A pénzügyőrök lefoglalták a cigarettát, a sofőr – jövedéki törvénysértés és költségvetési csalás bűncselekményének elkövetése mellett – több mint egymillió forint bírságra is számíthat.

Borítókép: Hidrokoptert szállító járműben találtak zárjegy nélküli cigarettát a NAV munkatársai (Fotó: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Facebook-oldala)