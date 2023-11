Hivatalos: Budapestre jön az Iron Maiden frontembere

Bruce Dickinson, az Iron Maiden frontembere, minden idők egyik legnagyobb és legkarakteresebb heavy metal énekese 19 év után vadonatúj szólóalbumot ad ki 2024 elején The Mandrake Project címmel – adta hírül a Live Nation Magyarország. Mint írták, Bruce Dickinson és zenekara – amely a gitáros Roy Z, a dobos Dave Moreno, a basszusgitáros Tanya O’Callaghan és a billentyűs Mistheria csapatából áll – nyilvánosságra hozta a turné számos európai állomását, melyek között Budapest is szerepel.

Bruce Dickinson hazánk fővárosában 2024. június 1-jén a csepeli Barba Negrában fog színpadra lépni.

A 17 600 forintba kerülő jegyek elsőként a hivatalos rajongói klub, valamint a regisztrált Live Nation-tagok számára lesznek elérhetők november 8-án 11 órától, a teljes körű jegyértékesítés pedig november 10-én indul, 11 órakor a www.livenation.hu, a www.funcode.hu és a www.rock1.hu oldalakon keresztül – tájékoztatott a koncertszervező cég.

Közölték, hogy a 2024 elején megjelenő új albumon Dickinson újra együtt dolgozott régi zenésztársával és producerével, Roy Z-vel. Ez lesz az énekes hetedik szólóalbuma, egyben az első a 2005-ös Tyranny Of Souls megjelenése óta. Az első kislemez az Afterglow of Ragnarok, egy drámai és epikus dal, amely nemcsak az album zenéjét, hanem a The Mandrake Project alapját adó, lenyűgöző narratívát is bemutatja a világnak. December 1-jén jelenik meg bakelit kislemezként, amely egy nyolcoldalas képregényt is tartalmaz.

– Fontos volt, hogy ezzel a számmal megadjuk a projekt alaphangját – magyarázta Dickinson. Hozzátette:

A címéhez illően ez egy kemény dal, és egy elképesztő riff vezeti végig, de van egy igazi dallam is a refrénben, amely megmutatja azt a fény és árnyék játékot, amit az album többi része fog hozni… És csak várj, amíg meglátod a videót!

Az Iron Maiden frontembere korábban elárulta: ez az album egy nagyon személyes utazás volt számára, és rendkívül büszke rá. Roy Z-vel évekig tervezték, írták és vették fel, és nagyon izgatott amiatt, hogy az emberek végre meghallgathatják. Még izgatottabb a lehetőségek miatt, hogy ezzel a csodálatos zenekarral, amit összehoztak, útra kelhetnek, hogy élőben is megszólaltassák az anyagot. Azt tervezik, hogy annyi koncertet adnak, amennyit csak tudnak, a lehető legtöbb helyen, annyi embernek, amennyinek csak tudnak. Hogy mi is valójában a The Mandrake Project: hamarosan minden kiderül! – olvasható a koncertszervező cég közleményében.