Lebénult az Iron Maiden egyik tagja, de azért végigcsinálta az európai turnét

Nicko McBrain, az Iron Maiden dobosa az Instagramon számolt be egy videóban arról, hogy januárban stroke-ot kapott, emiatt a jobb oldala válltól lefelé lebénult. A bejegyzésben hozzáfűzte, hogy a családjának és orvosainak köszönhetően már hetvenszázalékos javulást sikerült elérni.

Vallott arról is, hogy egyből azt gondolta, hogy a karrierjének vége, de végül ez nem így alakult. A banda menedzsere, Rod Smallwood arról írt, hogy nagyon büszkék Nickóra, mivel be tudta fejezni a zenekar aktuális turnéját és alig várják, hogy újra vele léphessen színpadra az Iron Maiden a jövőben is.