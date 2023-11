Nemzetközi migrációkutató hálózat létrehozásáról írtak alá nyilatkozatot Budapesten

A Bevándorláskutatás nemzetközi hálózatának (International Network for Immigration Research) alapító okiratát Marsai Viktor, a Migrációkutató Intézet igazgatója mellett Mark Krikorian igazgató (Center for Immigration Studies), Eric Ruark kutatási igazgató (NumbersUSA), Jonatan Jakubowicz alapító (Israel Immigration Policy Center) és Nicolas Monti társalapító (Observatoire de l’immigration et de la démographie) látta el kézjegyével.