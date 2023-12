Böröndi Gábor: Tempót váltott a Magyar Honvédség

– A honvédelmi miniszter úgy nyilatkozott, a hadgyakorlaton öt-hatszáz tartalékost sikerült mozgósítani, de a jövőben nagyobb létszámmal terveznek hasonló esetben. Hogyan lehet ezen segíteni?

– A tartalékosok motivációjával nincs gond, inkább a munkáltatók részéről kívánjuk növelni az érdekeltséget, hogy akár több hétre is elengedjék egy-egy gyakorlatra a tartalékosokat. A munkáltatók most is kapnak kompenzációt, de a tárca olyan motivációs csomag összeállításán dolgozik, amellyel még jobban érdekeltté tudjuk tenni őket.

– Mi derült ki a gyakorlatok során a Lynx harcjárműről és a Leopard harckocsik alkalmazásáról és az új légvédelmi rendszerről?

– A Leopard A4 harckocsikat már kiválóan tudjuk kezelni, tudunk vele manőverezni és lőni.

Hamarosan megérkezik a Leopard A7 magyar változata is, aminek világszínvonalú tűzvezető rendszere van.

A harckocsizóink nagyon elkötelezettek, akár éjjel-nappal is mennének a tankjainkkal, de a gyakorláshoz egy Európában egyedülálló szimulátorrendszer áll rendelkezésünkre.

A Lynx gyalogsági harcjármű pontosabb, ütőképesebb, nagyobb a túlélő képessége, olyan lőszertípusokkal és olyan automatikával rendelkezik, hogy nem téveszti el a célt, 360 fokban lehet vele lőni, kiemelkedő a terepjáró képessége is. Korábban a harcjárművek támogatták a gyalogsági lövészek harcát, ma ez fordítva igaz.

Egy ilyen eszköz képes arra, hogy 400 méter szélesen és 300 méter mélyen védjen, amire korábban egy lövész szakasz kellett. Emiatt újra is kell írni az ezzel kapcsolatos szabályzatainkat.

Ami a légvédelmi rendszert, a NASAMS-ot illeti, elkezdtük telepítését az ország különböző területein, ez fokozatosan fogja majd kiváltani a korábbi szovjet KUB légvédelmi rakétarendszert. Tervezzük a Sky Ranger rendszer beszerzését is, amely alkalmas légi célok, illetve drónok megsemmisítésére. Együtt fejlesztjük a németekkel és a dánokkal, egy-két éven belül készen lesz és rendszeresítjük.

Továbbra is kiemelt hangsúlyt kap a katonák egyéni felszerelése, emellett fejlesztjük a mélységi tűzcsapások eszközeit, ellátjuk az alakulatokat drónokkal, de vizsgáljuk új típusú teherautók beszerzésének a lehetőségét is.

Sármellékre a légierő Gripenjei és a légvédelem Mistral rakétái települtek Fotó: MH vitéz Szentgyörgyi Dezső 101. Repülődandár / Honvédelem.hu

– Az egyéni felszerelések korszerűsítésére korábban megindították a digitális katona programot. Hogy állnak ezzel?

– A katonáinknak többek között van új típusú sisakja, új kézi fegyverei, de egy olyan, magyar fejlesztésű rendszert is a kezükben adunk, amellyel – egy tablet segítségével – információt adnak és kapnak: látják a saját csapatok helyzetét, ezzel egyidőben pedig a vezetésnek fontos információkat továbbítja, például a harci eszközökről vagy a hadrafoghatóságról. Ezeket a csatornákat természetesen meg is kell tudnunk védeni, ezért nagyon fontos a kibervédelem, a mostani hadgyakorlaton is részt vettek ezzel foglalkozó szakemberek.

– Ebből a szempontból is fontos a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat (KNBSZ) szerepe, de a jó felderítés elkerülhetetlen a háborús fenyegetés miatt is. Ezért volt szükség a vezetőváltásra a KNBSZ élén?

– A hírszerzés egyik legfontosabb feladata, hogy már az esetleges mélységi csapások előtt megkapjanak a katonáink felderítési adatokat az ellenséges erők szándékairól. A logisztikai parancsnoki pontok felderítésében mindenképpen fejlődni kell, tudni kell, milyen információra miért van szükség, illetve ennek megfelelően közös fejlesztéseket kell indítani. Tajti Norbert vezérőrnagy rendkívül elismert, a különleges műveleteket ismerő tábornok, csapat- és missziós tapasztalatokkal. A szolgálat – az előbbieken leírtakon túl – jelentősen hozzájárul a döntéshozatali folyamatokhoz, és biztos vagyok benne, hogy az ő irányítása alatt ez még hatékonyabban fog működni.