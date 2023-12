Karácsonykor rengeteg balesethez és tűzhöz, kútba esett kutyához és kigyulladt rollerhez is riasztották a tűzoltókat + videó

Balesetek az utakon

Több közlekedési balesetnél is szükség volt tűzoltókra. Tíz óra körül árokba hajtott és az oldalára borult egy személyautó a 3114-es úton Tápiószecső és Tápióság között. A négy utas nem tudott kiszállni a járműből, őket a tűzoltók emelték ki, majd adták át a mentőknek.

Délelőtt tízkor a tetejére borult egy személyautó a 82-es főúton Eplény és Veszprém között.

Délután egy óra körül átszakította a szalagkorlátot, és a Budapest felé vezető oldalon állt meg egy személyautó az M6-os autópályán Daruszentmiklós közelében.

Este nyolc óra körül az M7-es autópályán Siófok közelében sodródott árokba egy autó.

Tatabányán az alsógallai vasútállomás gyalogos aluljárójából húsz köbméter vizet kellett kiszivattyúzniuk a tűzoltóknak.

Ha ügyelünk a gyertyákra, adventi koszorúkra, fényfüzérekre, főzésre, fűtésre, illetve az út- és látási viszonyoknak megfelelően vezetünk, elkerülhetjük, hogy találkozzunk a karácsonykor is szolgálatban lévő kétezer tűzoltóval – figyelmeztetett a katasztrófavédelem, és a közösségi oldalukon egy karácsonyi tűzoltóverset is megosztottak.