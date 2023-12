Lecsapott a dollárbaloldalra az ÁSZ: ötszázmilliós büntetést kaptak

Karácsonyig érnek a szálak

Az első hírek még arról szóltak, hogy több mint 1,8 milliárd forintnyi dollár a Korányi Dávid vezette Action for Democracy szervezeten keresztül érkezett a baloldalhoz. Mivel az amerikai pénzek miatt sérülhetett az ország szuverenitása, az Alkotmányvédelmi Hivatal (AH) is vizsgálatot indított. Később egy nyilvánosságra hozott titkosszolgálati jelentésből az is kiderült, hogy az Action for Democracy nemcsak Márki-Zay Péter mozgalmának utalt, hanem egymilliárd forintot kapott többek között az Ezalényeg.hu nevű ellenzéki propagandalap kiadója.

A legnagyobb szeletet a Bajnai Gordonékhoz köthető DatAdat nevű cég hasította ki magának,

amelyhez szintén milliárdos összeg érkezett részben a magyar címzettektől, részben közvetlenül a tengerentúlról.

Azóta újabb, a minősítés alól feloldott titkosszolgálati dokumentum került napvilágra, amiből nyilvánvalóvá vált, hogy nem egy, hanem két nagy külföldi támogató szervezete van a dollárbaloldalnak: az amerikai Action for Democracy mellett egy svájci alapítvány is csaknem egymilliárd forintot utalt. A svájci utalások a baloldali előválasztási időszak kezdetétől, 2021 szeptembere és 2022 februárja között történtek több részletben.

Karácsony Gergely egyesületéhez, a 99 Mozgalomhoz is érkeztek külföldi pénzek. A NAV ebben az ügyben költségvetési csalás és pénzmosás elkövetésének gyanújával, valamint az OTP feljelentése nyomán hamis magánokirat felhasználása miatt is vizsgálódik.