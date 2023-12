Vészhelyzeti megoldás: befoltozták a Budakeszi út balesetveszélyes kátyúit

– Kérésemre az éjjel eltüntették a budakeszi úton keletkezett veszélyes kátyúkat, köszönöm az éjszakai munkát! Köszönöm a Buda-környéki emberek türelmét! – tájékoztatott Menczer Tamás külügyi államtitkár, országgyűlési képviselő.

A Magyar Nemzet a múlt héten számolt be arról, hogy kritikus szintre jutott a Budakeszi út állapota. Budakeszi határa és a Budai Központi Bíróság közötti szakaszon olyan mély kátyúk keletkeztek, amelyek balesetveszélyesek, kárt tesznek az autókban, gyakoriak a defektek és a tengelytörések.

A forgalmas úton nemcsak autók, hanem a 22-es buszcsalád és számos Volánbusz-járat is közeledik többek között Budakeszin át Telkire, Budajenőre, Zsámbékra, Tökre, Perbálra és Pátyra. Győri Ottila, Budakeszi polgármestere levélben hívta fel a főváros figyelmét azonnali megoldást igénylő problémára.

A helyi települések lakosai teljes burkolatcserét szeretnének, ám a fenntartó Budapest Közút lapunknak elmondta: ez a feladat túlmutat a lehetőségeiken. Kérdéses, hogy a Karácsony Gergely vezette főváros mikor irányoz forrást a fővárosi közút kezelőnek erre a célra. Azonban reményteli, hogy az elmúlt években elindult egy tervezés az új buszsáv létesítésével kapcsolatban, ezzel együtt kormányzati forrásból megvalósulhat a Budakeszi út teljes burkolatcseréje.

– Az útszakasz komplex felújítása meghaladja Társaságunk lehetőségeit. Tudomásunk szerint az útszakasz felújításának tervezése folyamatban van, azonban a kivitelezés időpontjáról nem áll rendelkezésünkre információ – tájékoztatott a Budapest Közút.

A tetemes méretű kátyúkról úgy fogalmaztak: a kedvezőtlen, csapadékos időjárás okozza a rövid idő alatt nagyszámú burkolathiány kialakulását.

– A hibákat hidegaszfalt technológiával ideglenes jelleggel javítjuk, azonban azok a szakszerű és fegyelmezett bedolgozás ellenére is ismételten kialakulhatnak. Az illetékességünkbe tartozó üzemeltetési, fenntartási feladatokat a rendelkezésünkre álló források erejéig, a műszaki és gazdaságossági szempontok alapján a rendelkezésre álló kapacitási lehetőségeinkhez mérten folyamatosan végezzük. A burkolaton lévő hibákat folyamatosan figyelemmel kísérjük és szükség esetén az ismételt javításokat elvégezzük – húzta alá a fővárosi útfenntartó.

Kapnak-e az autósok kártérítést?

Napi szinten tetemes károk keletkeznek az áthaladó autókban. A Budapest Közút arról informálta lapunkat, hogy a bejelentett káreseményeket minden esetben kivizsgálja.

– A gépjármű-tulajdonosok burkolathibából esetlegesen bekövetkező kárát a jogszabályoknak megfelelően térítjük, amennyiben minden szükséges dokumentum rendelkezésre áll az ügyfél részéről.

A Budapest Közút független gépjárműszakértőt alkalmaz a bekövetkezett károk mértékének és a kárviselés arányának meghatározására – mondták, ém azt is megjegyezték: a kezelő veszélyt jelző táblát helyez ki azon útszakaszokon, ahol a tapasztalatok szerint tömegesen várható úthibák kialakulása, ezzel hívva fel a gépjárművezetők figyelmét az átlagostól eltérő útállapotra és a követendő vezetői magatartásra.

Több ezer kátyú az utakon

Jelenleg több mint 3200 burkolathiányt tartanak nyilván, de ez a szám folyamatosan változik, a rögzített hibák közül több mint nyolcszáz javítása már elkészült és ellenőrzésre vár. A fennmaradt mennyiség még kivitelezés előtt van. Amint arról már a lapunk is beszámolt, elképesztő csúszások vannak a Budapest Közút Zrt.-nél. Vannak olyan felújítások, amelyekkel négy-hat éve adós a társaság. A listán csaknem egy tucat 2020-ban és harminckét 2021-ben regisztrált feladat szerepel. Valamennyi az „egynapos sebészet” kategóriájába tartozik: gyűrődés, hálós repedezettség, nyombarázda, sérült kerékpártámasz stb.

A Tűzfalcsoport birtokába került listán a rögzített vagy megrendelt felújítások száma: a XVI. kerületben 35, XVII. kerületben 133, XXI. kerületben 39, XXIII. kerületben 46 felújítás. Ezzel szemben például a baloldali vezetésű kerületekben: a II.-ban 64, a XI.-ben 187, a XIV.-ben 172, a XVIII.-ban 148 megrendelés.

Ezek alapján úgy tűnik, hogy a baloldali kerületekre valóban nagyobb figyelmet fordít a városvezetés és a Budapest Közút Zrt., mint a „fideszesekre”. Ezt bizonyítja az is, hogy a kormánynak is be kellett avatkoznia. A kabinet eddig 8,7 milliárd forintot biztosított a budapesti kerületeknek a főváros által el nem végzett, de rendkívül szükséges útfelújítások átvállalására.

Borítókép: Budakeszi út (Fotó: Google Maps)