Elveszti Budapest a harcot a kátyúkkal szemben

A Budapest Közút több mint 3200 útburkolati hibát tart nyilván, de ez a szám folyamatosan változik. A társaság az InfoRádió megkeresésére jelezte, hogy a kátyúkat a hidegaszfalt-technológiával ideiglenes jelleggel javítja, de a beavatkozás ellenére újra kialakulhatnak.

Az elmúlt hetek csapadékos és hideg időjárása nem kímélte a fővárosi utakat. Budapest számtalan pontján keletkeztek kisebb-nagyobb kátyúk, amelyek jelentősen megnehezítették a közlekedést. Az egyik legnagyobb úthiba a Csömöri úti felüljárón keletkezett, ahol egy hatalmas kátyú egy egész sávot járhatatlanná tett.

Az InfoRádió a kátyúzásban az illetékes Budapest Közút Zrt.-t, a társaság írásban válaszolt a kérdésekre: megerősítette, hogy a kedvezőtlen, csapadékos időjárás okozta rövid idő alatt a nagyszámú burkolathiány kialakulását. Ezeket „hidegaszfalt-technológiával” ideiglenes jelleggel javítják, de

a szakszerű és fegyelmezett bedolgozás ellenére is újra kialakulhatnak.

Hozzátették, hogy az illetékességükbe tartozó üzemeltetési, fenntartási feladatokat a rendelkezésükre álló források erejéig, a műszaki és gazdasági szempontok alapján a lehetőségeikhez mérten folyamatosan elvégzik.

Kiemelték, hogy a társaság munkatársai több mint 1100 kilométer hosszon látják el a közútkezelési feladatokat, továbbá az üzemeltetésükben lévő útvonalakat rendszeresen ellenőrzik, és a beavatkozásra váró hibák javítását a lehető leghamarabb elvégzik. Hozzátették,

jelenleg több mint 3200 burkolathiányt tartanak nyilván, de ez a szám folyamatosan változik,

a rögzített hibák közül több mint 800 javítása már elkészült és ellenőrzésre vár. A fennmaradt mennyiség még kivitelezés előtt van.

Amint arról már a lapunk is beszámolt, elképesztő csúszások vannak a Budapest Közút Zrt.-nél. Vannak olyan felújítások, amelyekkel négy-hat éve adós a társaság.

A listán csaknem egy tucat 2020-ban és harminckét 2021-ben regisztrált feladat szerepel. Valamennyi az „egynapos sebészet” kategóriájába tartozik: gyűrődés, hálós repedezettség, nyombarázda, sérült kerékpártámasz stb.

A Tűzfalcsoport birtokába került listán a rögzített vagy megrendelt felújítások száma: a XVI. kerületben 35, XVII. kerületben 133, XXI. kerületben 39, XXIII. kerületben 46 felújítás. Ezzel szemben például a baloldali vezetésű kerületekben: a II.-ban 64, a XI.-ben 187, a XIV.-ben 172, a XVIII.-ban 148 megrendelés.

Ezek alapján úgy tűnik, hogy a baloldali kerületekre valóban nagyobb figyelmet fordít a városvezetés és a Budapest Közút Zrt., mint a „fideszesekre”. Ezt bizonyítja az is, hogy a kormánynak is be kellett avatkoznia. A kabinet eddig 8,7 milliárd forintot biztosított a budapesti kerületeknek a főváros által el nem végzett, de rendkívül szükséges útfelújítások átvállalására.

Néhány napja karácsony Gergely a Facebookon büszkélkedett arról, hogy több mint nyolc focipályányi területen újított fel idén budapesti utakat a Budapest Közút.