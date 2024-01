Főpolgármester-helyettes ilyen látványosan még sosem értetlenkedett

Fiala János a csütörtök reggeli műsorban azt kérdezte Kiss Ambrustól, hogy véletlen-e, hogy az a cég érintett a számlagyáros botrányban, amely felújította a Lánchidat. (A videón nagyjából 1:20:00-tól az idézett rész: )

A főpolgármester-helyettes nem tudott válaszolni a kérdésre, ám hangsúlyozta, hogy az A-Híd Zrt. közbeszerzés keretében lett kiválasztva, és többek között azért nyert, mert ők tették a legolcsóbb ajánlatot. Kiss Ambrus értetlenségét fejezte ki, hogy a NAV-os nyomozásnak mi köze van a Lánchídhoz?

A következő kérdés az volt, hogy véletlen-e, hogy ötmilliárddal többe kerültek a munkák, miközben kevesebb műszaki tartalommal adták át a hidat? – Ez egy állandó mantrája a Fidesznek, de sosem értettem ezt – mondta a főpolgármester-helyettes. Kiemelte: a Tarlós István idejében elfogadott szerződés nagyobb összeget tartalmazott, mint amit Karácsony Gergely elfogadott végül. – Ezért nem értem, hogy az ötmilliárd mihez képest drágább – mondta Kiss Ambrus.

A főpolgármester-helyettes azonban erősen csúsztatott válaszában és valószínűleg az is hazugság, hogy nem érti a Fidesz által megfogalmazott problémát. Tarlós István főpolgármestersége idején egy 35 milliárdos felújítási tervet fogadott el a főváros. Ez azonban a híd renoválásánál jóval több dolgot tartalmazott: ennyi pénzből megújult volna a Széchenyi téri villamosalagút és a Váralagút is. A szerződésben jól elkülöníthető részben szerepelt a híd felújítása, amelynek ára 21,8 milliárd forint lett volna. Ehhez képest végül Karácsony Gergely vezetése alatt csak a híd újult meg, az is 26,7 milliárd forintból.