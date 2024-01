Orbán Viktor: Nincs az a pénz, amiért beengednénk a migránsokat + videó

Nem jöhetnek a migránsok és az LMBTQ-aktivisták

Orbán Viktor arról is beszélt, hogy EP-választások jönnek június elején az unióban, és számos olyan vezető van, aki túl akar élni. – Amikor nincs választás, akkor lehet mismásolni, ám amikor választás van, szóba kell állni az emberekkel. Az emberek viszont nem értik azt a brüsszeli tolvajnyelvet, amit ott használnak. El kell kezdeni egyenesen, az emberek nyelvén beszélni – szögezte le a kormányfő. Ursula von der Leyen európai parlamenti felszólalását úgy értékelte: a bizottsági elnök végre kimondta, hogy mi a baja a brüsszeli testületnek a magyarokkal: nem engedjük be a migránsokat az országba és az LMBTQ-aktivistákat az oktatási intézményekbe.

Nincs az a pénz, amiért beengednénk a migránsokat az országba és beengednénk az LMBTQ-propagandistákat az iskolákba

– jelentette ki a miniszterelnök. Hangsúlyozta: ezek a kérdések fontosabbak, mint a pénz. Mint mondta, régóta tudott dolog volt, hogy amivel előhozakodtak az uniós pénzek kapcsán, mind sületlenség. A valódi problémák között a migrációt, a gendert és a háborút nevezte meg.

A miniszterelnök felidézte, hogy Nyugaton a nemzet jelenségét néhány száz évesnek tartják, míg Magyarországon ez már ezer évre nyúlik vissza. A nemzeti konzultáció azt mutatja, hogy az összetartozás érzése most is megvan, ami óriási előny – mutatott rá Orbán Viktor. Szerinte az, hogy több mint másfél millió ember visszaküldte az íveket, nem egyszerűen pozitív visszhangot, hanem akciót váltott ki. Úgy látja, hogy megerősíti a magyarok képességeit, hogy közösen jutottunk túl az elmúlt évek nehézségein. A konzultáció szerinte azt bizonyítja, hogy továbbra is erős ország vagyunk.