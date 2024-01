Hamarosan bejelentést tesz a kormány – kövesse velünk az év első kormányinfóját élőben

Nagyjából egy hónappal Orbán Viktor miniszterelnök év végi nemzetközi sajtótájékoztatóját követően csütörtökön délelőtt 10 órakor Kormányinfót tart Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter, illetve Szentkirályi Alexandra kormányszóvívő. Ez lesz egyébként az idei év első Kormányinfója. Szerdán a miniszterelnök az idei első kormányülésről jelentkezett be a Facebook-oldalán. Rövid posztjában azt is kiemelte: az ülés hosszú lesz. Ebből arra lehet következtetni, hogy több bejelentést is tehetnek a mai kKormányinfón.

Borítókép: Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő és Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter kormányinfót tart (Fotó: MTI/Máthé Zoltán)