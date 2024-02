A tragikus hirtelenséggel elhunyt Jakab Ferenc virológusról emlékezett meg kollégája, barátja

Jakab Ferenc számomra nem csupán barát vagy mentor, de a manapság „csak pécsi virológusok”-ként ismert közösség alapítója is volt. A virológia területén az elmúlt évtizedekben nem látott iskolateremtést vitt véghez. Igazi építő, aki jóval a szakma előtt meglátta az irányokat, és mindenen átgázolva és minden nehézséggel megküzdve küzdött értük. Igazi építő, mert közben nem csupán szobákat és laborokat hozott létre, hanem egy olyan közösséget, ami az átlagembernek csak »pécsi virológusok«-ként ismert, nekünk pedig leginkább már család, egy igazi szakmai műhely, egy iskola. Csodálatos emlékeim vannak tőle, az első konferenciától életem nagy tudományos megmérettetésein át az újabb generáció sikereinek való örülésig. Az együtt átélt kudarcok, sikertelenségek, apró bosszúságok is szép emlékekké váltak, de most ezek is hiányoznak