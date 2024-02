„Ez a pandémia bemelegítés volt az előttünk álló járványok előtt”

– 2020 elején egyre riasztóbb hírek érkeztek Délkelet-Kínából, majd a világ számos pontjáról. A koronavírus-járvány olyan helyzetet teremtett, amire száz éve, az 1920-as években tomboló spanyolnátha óta nem volt példa. Hogyan vizsgázott az emberiség?

– A tudomány nagyon jól, az emberiség kevésbé. Számos, most már jól látható hatása van a járványnak. Az egyik a tudománytagadás és tudományellenesség, amit a közösségi média algoritmusai az emberiség történetében először, korábban soha nem látott mértékűre tüzeltek.

A laposföldhívők mókás hobbija után most itt a halálos vakcina és mikrocsip, laborban gyártott vírus és az ádáz háttérhatalom, amely minden tudóst lefizet.

Ezekkel csupán az a baj, hogy a tudomány több száz év alatt kialakult és megismert igazságait és keretrendszereit tagadja, mindenféle valós érv nélkül. És ami a katasztrófa, hogy egy súlyos egészségügyi helyzetben, sőt még az után is komolyan veszélyezteti a társadalom megszokott működését, a többség biztonságát és normális életvitelét. A társadalomtudományi kivetülésen túl komoly világpolitikai kudarcokat is megfigyelhettünk, például amikor a leggazdagabb országok túlvásárolták magukat vakcinákból és védőfelszerelésből, ezzel is a vírus globális terjedését segítve. Élvezzük a globális gazdaság, turizmus, agrá­rium és sok más előnyeit, de a vészhelyzetben a felelősséget már nem vállaljuk globálisan. Kutatóként azt látom, hogy kis túlzással, de csak a fent említett két tényezőt figyelembe véve is a Covid–19 előtti időknél még sebezhetőbb a világ a járványok által.

– A Covid–19 vírussal eddig csaknem hétszázmillió ember fertőződött meg, több mint 6,7 millió ember vesztette életét. Magyarországon 2,2 millió fertőzésről tudni, illetve nagyjából 48 ezren haltak meg a koronavírus szövődményeinek következtében. Eldőlt már, hogy laboratóriumból kiszabadult, mesterségesen ­kreált kórokozóról van szó, vagy a természetben mindig is jelenlévő vírus került át az emberre?

– Minden, tudományos szempontból értékelhető új adat a szakmában ezzel foglalkozó kutatók várakozásai­nak megfelelően a természetes eredetre utal. Jómagam is immáron több mint tíz éve foglalkozom denevéreredetű koronavírusokkal és nemrég a kutatócsoportunk is komolyan hozzájárult a SARS–CoV–2 eredetének mélyebb megértéséhez.