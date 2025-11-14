Tabletta méretű robot válthatja fel az endoszkópiát – vége a fájdalmas vizsgálatoknak?

A halálos kimenetelű bélrákok száma egyre nő, és legyőzésükre akkor van igazán esély, ha időben diagnosztizálják. Az emésztőrendszer vizsgálatára jelenleg használt technikák azonban rendkívül invazívak (testbe, például szájba, végbélbe hatoló eszközzel történik), ami sok beteget elriaszt a vizsgálattól. Néhány éven belül azonban tabletta méretű, puha, mágnesesen vezérelt robotok használata válthatja fel ezeket a nehezen viselhető eljárásokat.

A makaói egyetem elektromechanikai tanszékének professzora, Hszü Csing-szung vezette kutatócsoport bemutatott egy mikrorobot prototípust, amelyet egy afrikai pók mozgása ihletett. Az „aranykerékpók” – más néven a „táncoló fehér hölgy” – ahelyett, hogy mászna, cigánykerekezve hatékonyan halad előre Namíbia sivatagi dűnéin.

Aranykerékpók (Fotó: David Havel / Shutterstock)

Az aranykerékpók körülbelül 2 centiméter széles, apró pókféle. A veszély elől úgy menekül, hogy lábait teste köré fonja, és legurul a lankás sivatagi dűnéken.

A mintájára fejlesztett, gumiszerű, mágneses anyagból készült robotot eddig állatok gyomrában, vastagbelében és vékonybelében tesztelték. Sikeresen eligazodott az emésztőrendszer bonyolult rendszerében, ami pedig tele van nyálkával, éles kanyarokkal és akár 8 centiméter magas akadályokkal.

Fotó: EurekAlert

A mai eljárások endoszkópokat, azaz kamerával ellátott flexibilis csöveket használnak, amelyeket az orvosok szájon vagy végbélen keresztül a beteg emésztőrendszerébe vezetnek. Az eljárás nyugtatást, vagy altatást igényel a betegnek okozott kellemetlenségek miatt, és az endoszkóp nem megfelelő használata súlyos sérüléseket, akár bélperforációt is okozhat. Sokan félelmükben elhalaszthatják a vizsgálatot, ami súlyos következményekkel járhat, mivel a rák elterjedhet. Más betegségeket, például a gyomorfekélyt és a Crohn-betegséget is endoszkóppal diagnosztizálnak.

– A hagyományos endoszkópok sok kellemetlenséget okoznak, és nem férnek hozzá könnyen a test mélyebb, összetett területeihez – mondta Hszü az IEEE Spectrumnak. – A lágymágneses robot viszont minimálisan invazív, jól irányítható és rendkívül rugalmas alternatívát nyújt.