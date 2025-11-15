Magyar tudósok a szuperbaktériumok ellen

Antibiotikumokkal és vírusokkal a szuperbaktériumok ellen címmel tartott november 7-én közös előadást a Magyar Tudományos Akadémia székházában Pál Csaba és Papp Balázs. A HUN-REN Szegedi Biológiai Kutatóközpont két evolúcióbiológusa áttekintette az antibiotikumoknak ellenálló kórokozótörzsekkel, az úgynevezett szuperbaktériumokkal kapcsolatos kutatások helyzetét.

Két részből álló előadásuk egyik fő kérdésköre azt volt, vajon az új típusú antibiotikumok képesek-e felvenni a versenyt a világszerte terjedő szuperbaktériumok alkalmazkodóképességével, és mit lehet tenni, ha a hagyományos gyógyszerek már nem hatnak.

Az előadásról készült felvétel megtekinthető:

Pál Csaba, az MTA levelező tagja, a HUN-REN Szegedi Biológiai Kutatóközpont tudományos tanácsadójaként kutatócsoportjával azt vizsgálja, milyen molekuláris mechanizmusok befolyásolják az antibiotikum-rezisztencia kialakulását, felfedezhetők-e a hátterükben általános törvényszerűségek. Pál Csaba szerint az antibiotikumok az orvostudomány csodái közé sorolhatók, ám van velük egy apró probléma:

bármilyen új antibiotikum kerül is piacra, előbb vagy utóbb nehézkessé, végső soron hatástalanná válik vele a kezelés.

A kutató tapasztalata szerint az antibiotikumoknak ellenálló, a szaknyelvben rezisztensnek hívott baktériumtörzsek laboratóriumi körülmények között pár hét leforgása alatt ki tudnak alakulni bármilyen új antibiotikum esetében. A legnagyobb fejfájást a kutatóknak az okozza, hogy sokszor olyan genetikai változások történnek bennük, olyan mutációk jönnek létre, amelyek egyszerre tartják meg ellenálló és fertőzőképességüket.

Ráadásul a kórházi gyakorlatban a probléma pont az, hogy nemcsak egy antibiotikummal szemben válnak ellenállóvá, hanem úgynevezett szuperbaktériummá válnak: nemcsak hogy rendkívül fertőzőek, és komoly megbetegedéseket okoznak, hanem eközben egyszerre több, legrosszabb esetben szinte az összes antibiotikummal szemben is ellenállóvá válnak.

Hogy mennyire súlyos a helyzet? Az ehhez kapcsolódó halálesetek száma évről évre nő.

Nagyon gyakran azt mondják, hogy ez egy világméretű és növekvő egészségügyi kockázat. Van, aki csendes világjárványról beszél – fogalmazott Pál Csaba, aki szerint a tudósok, a gyógyszerkutató cégek és az orvosok egy fegyverkezési verseny közepén állnak: bármilyen antibiotikumot fejlesztenek is ki, azokkal szemben rendre kialakul az ellenálló képesség. A profitorientált gyógyszergyáraknak sem éri meg már az antibiotikumok fejlesztése:

ha az esetenként több 100 millió dolláros befektetéssel kifejlesztett új gyógyszerek piacra dobásuk után elvesztik hatásosságukat, akkor a profit annyira alacsony lesz, hogy a gyógyszeripari cégek előbb-utóbb visszafogják ezt az ágazatot.

A szuperbaktériumok elleni harcban új megoldásokat kereső kutatók szerint megoldás lehet, ha nem új antibiotikumokkal, hanem a meglévő antibiotikumok sajátos kombinációival kísérlik meg legyőzni az új kórokozókat.