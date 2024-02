Donáth Anna és Gyurcsányék között régóta nagyon szoros a kapcsolat

– Rendszeresen támadja a baloldal hazánkat, Brüsszelben is komoly támogatást élveznek, Donáth Annát, a Momentum újonnan megválasztott elnökét pedig kiváló kapcsolat fűzi a Gyurcsány házaspárhoz. Így nem véletlenül ő lett a balliberális párt új elnöke. A napokban azonban Donáth László lánya elszólta magát arról, hogy mire készül a baloldal, amiből rögtön egy újabb színjáték is lett. Nincs új a nap alatt: a baloldal mindig is egységes volt, láthatóan egy újabb cirkusz veszi kezdetét, és így próbálják átverni a jóhiszemű választókat – mondta Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter az Origó kérdésére a kormányinfón.