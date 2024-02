Felgyújtotta haragosa autóját a miskolci férfi

Vádat emeltek egy férfi ellen közveszélyokozás bűntette és kábítószer birtoklásának vétsége miatt. A Miskolci Járási Ügyészség közlése szerint, az elkövető elszámolási vita miatt haragos viszonyban volt a sértett férfival, marihuánát fogyasztott, majd hajnalban a férfi autójához ment, kerekeinél éghető tárgyakat elhelyezve tüzet gyújtott.

A vádirat szerint a vádlott elszámolási vita miatt haragos viszonyban volt egy férfi ismerősével. Az elkövető 2022 áprilisában, éjszaka marihuánát fogyasztott, majd hajnalban az ózdi lakásán étolajos flakonokat és papírtörlőt vett magához, és elment a haragosa által lakott társasházhoz, amelynek parkolójában állt a férfi autója. A gépjármű a ház alatti garázssoron parkolt, a garázsajtótól mintegy 40 cm távolságra.

A vádlott az autó bal hátsó és első kereke előtti aszfaltra különféle éghető tárgyakat helyezett el, amiket meggyújtott. A tűz tovább terjedt az autó hátsó részébe, amely részben kiégett. A tulajdonos a lakásából észlelte a tűzzel járó hanghatásokat, és látta a felcsapó lángokat is, ezért értesítette a tűzoltóságot. A tűzoltók a gépkocsi tüzét még azelőtt eloltották, hogy annak környezetét és személyek életét, testi épségét veszélyeztette volna. Ha a tűz a gépkocsi utasterére is kiterjed, abból a lángok átterjedhettek volna a garázsajtóra, később a garázsra, onnan pedig a garázs fölötti lakásba is.

A vádlott cselekménye folytán személyi sérülés nem történt, azonban a tűz továbbterjedése esetén annak reális veszélye fennállt. A cselekmény következtében félmillió forint összegű kár keletkezett.

Az ügyészség a büntetett előéletű vádlottal szemben börtönbüntetést és közügyektől eltiltást indítványozott.