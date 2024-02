Ma már úgy terjesztik a drogot, hogy a díler nem is találkozik a vevővel

– Tartja a lépést a magyar rendőrség a terjesztőkkel annak ellenére, hogy az utóbbi időben átalakult a kábítószerek előállítása és kereskedelme – jelentette ki Rétvári Bence, a Belügyminisztérium (BM) parlamenti államtitkára. A miniszterhelyettes arról beszélt:

a kábítószer-kereskedelem is átköltözött az internetre, legtöbbször már nincs személyes találkozás a díler és a kábítószerfüggő között, hanem csomagküldő szolgálatokkal, drónokkal csempészik drogot, amiért a vevők gyakran kriptovalutával fizetnek.

A kábítószer-kereskedők és a -vásárlók titkosított csatornákon kommunikálnak egymással különböző csetprogramokon. A magyar rendőrség azonban tartja a lépést, és az online térben is felderíti a különböző kábítószer-kereskedő hálózatokat – tette hozzá.

Kiemelte: a magyar rendőrök a dílerekkel és az óriási hálózatokkal szemben is eredményesek, naponta átlagosan húsz, kábítószerrel kapcsolatos eljárást indítanak. A nemzetközi bűnüldöző hatóságok között is jó a kapcsolat, ennek eredményként foglaltak le a magyar rendőrök tavaly novemberben 480 milliárd forint értékű kábítószer-alapanyagot, és kaptak el Magyarországon egy, az Interpol által is körözött brazil drogbárót.