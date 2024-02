Szánthó Miklós: Több becsület van Novák Katalinban és Varga Juditban, mint az egész magyarországi baloldalban

Az pedig világos Magyarországon – a magyarországi baloldalt leszámítva – a pedofília kapcsán zéró tolerancia van, hiszen Novák és Varga is ezen az állásponton volt és van és a jobboldalnak mindig is nagyon egyenes testtartása és konzekves viselkedésmódja volt a gyermekvédelem kapcsán és a pedofília elleni fellépés kapcsán, mutatja ezt a gyermekvédelmi törvény is, amit a magyar baloldal nem szavazott meg