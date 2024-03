Rendkívüli műsorváltozás a Hír TV-n!

Leadja a Hír TV a Varga Judittal készült Frizbi TV-interjút ma este 21 órától – tudta meg lapunk. Mint arról a Magyar Nemzet tudósított, a jelenleg közel 600 ezres nézettségű mélyinterjúban a volt igazságügyi miniszter kifejtette: először azzal fenyegette meg Magyar Péter, hogy ha elválik tőle, akkor nyilvánosságra hozza a felvételt, majd később a munkahelyi pozícióit féltve zsarolta meg.

A jogász legutóbb azt mondta, hogy ha Varga Judit nyilvánosság elé mer állni, akkor nyilvánosságra hozza a felvételt. Kiderült, Magyar Péter a volt feleségét a HVG újságírójának jelentkezése után is megkereste, és akkor is megfenyegette, hogy ha nem állítja le őket, akkor nyilvánosságra hozza a felvételt. Emellett Varga Judit számos, a volt férje által elkövetett verbális és fizikai abúzusról is beszámolt, amelynek eredményeként úgy döntött, hogy elválik a véleménye szerint narcisztikus férfitól.