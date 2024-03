Soha ennyi nyomozás nem volt még fővárosi ügyek miatt, mint Karácsony Gergely főpolgármestersége alatt

A felek mindezt úgy próbálták elfedni, hogy a jogtalanul leigazolt számlák kifizetését vagyoneltolódásként tüntették fel. Az esetben csalás bűntettének gyanújával zajlik nyomozás Karácsony embere, a floridai luxusingatlanjairól és fényűző életéről elhíresült milliárdos Mártha Imre által vezetett BKM Zrt.-vel szemben.

Korányi utazásait a budapestiek állták?

Nyomozást indított Korányi Dávid, Karácsony Gergely volt tanácsadója utazásaival kapcsolatban a Nemzeti Nyomozó Iroda. Bár a főpolgármesteri hivatalba egy idő után szinte egyáltalán nem járt be Korányi, Karácsony tanácsadója több útját (leggyakrabban New Yorkban), így is a fővárosi adófizetők állhatták. Ráadásul ezek az utak egyáltalán nem kapcsolódtak Korányi tanácsadói feladataihoz. Havi egymilliót kapott Budapest városától Korányi, miközben fényűző életet élt, igaz, nem Budapesten, hanem New Yorkban.