A bukott szocialista kormányfő Zamárdiban tölti a nyugdíjaséveit

Medgyessy még 2005 nyarán tett szert az 1550 négyzetméteres telekre Zamárdiban, amelyre később egy hatalmas házat épített. Ami érdekes volt, hogy nem közvetlenül került az akkor még aktív politikus és felesége nevére a telek, hanem gyanús ügyletek előzték meg a tulajdonszerzésüket. Hiszen 2005. augusztus 19-én először az SCD Group Management Ingatlanfejlesztő Kft lett a tulajdonos a Siótour Zrt után, majd a Dr. Tomcsányi Tamás Ügyvédi Irodához került át a telek tulajdonjoga. És harmadikként jegyezték be végül a volt miniszterelnök nevére az ingatlant.

Medgyessy két okból is magyarázkodásra kényszerült a telekvásárlás és építkezés miatt. Az első ok az volt, hogy a parti telket megszerző SCD Group épp Medgyessy miniszterelnöksége idején jutott privatizáció útján az értékes területeket tulajdonló Siótour Zrt.-hez az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Rt-től. Vagyis azt a céget, amelyik Medgyessy későbbi telkének a tulajdonosa volt, épp az ő idején kebelezte be az SCD.

Az igazán kínos viszont az volt, hogy utóbb az is kiderült, hogy Medgyessy épp a Siótour felügyelőbizottsági tagja volt még 1998-ban, vagyis már ebben az időben komoly helyismeretre tehetett szert Zamárdiban.

Másodjára pedig azért kellett magyarázkodnia az akkor már utazó nagykövet Medgyessynek, mert a vagyonnyilatkozatában elfelejtette bevallani ezt a nagyon értékes ingatlant – írja az Origó.

Zamárdi a baloldali nagykutyák kedvelt nyaralóhelyszíne.

Korábbi cikkünkben már írtunk arról, hogy szintén Zamárdiban található az a kétszintes, több mint száz négyzetméteres festői villa, amelynek udvarán látták a fővárosi parkolási korrupcióba keveredett Molnár Zsoltot. Kiderült, hogy a villa az MSZP-s képviselő édesapjának a nevére került 2013-ban, azonban ez csak egy trükk lehetett, hogy Molnár Zsoltnak ne kelljen a vagyonnyilatkozatában szerepeltetni az értékes ingatlant. Erre utal az a tény is, hogy már a megvásárlás pillanatában már elidegenítési és terhelési tilalmat jegyeztek be a képviselő javára. Ez pedig azt jelenti, hogy már az első pillanattól ő volt az értékes nyaraló várományosa – írja cikkében az Origó.