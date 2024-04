Egyre több jobbikos legyeskedik Magyar Péter körül, a nemzeti radikálisból néppárttá lett, 2019 óta a baloldallal együttműködő, most épp konzervatív párt számos tagja adta jelét annak, hogy támogatja Magyart. A Mandiner összeállításából kiderül,

Beleznay Zsuzsanna, Terézváros jobbikos alpolgármestere például büszkén számolt be róla, hogy Magyar Péter a március 15-i tüntetés után aláírta a Jobbik által kezdeményezett, „Stop 5000” nevet viselő, kamarai hozzájárulás eltörlését célzó petíciót.

Minderről egyébként Beleznay maga is közzétett egy posztot. A portál hozzáteszi, Beleznay rendszerint lájkolja Magyar Péter posztjait, aki pedig engedi, hogy a rendezvényén a jobbikosok aláírásokat gyűjtsenek.

Felidézik azt is, hogy

Sas Zoltán, az Országgyűlés Nemzetbiztonsági Bizottságának jobbikos elnöke már színre lépésének kezdetén találkozott Magyar Péterrel,

hogy Magyar állításainak esetleges nemzetbiztonsági kockázatairól tárgyaljanak.

A portál megemlíti Szarka Barbarát is, aki korábban még Jakab Péter bukott Jobbik-elnök mellett korteskedett, 2021-ben pedig a baloldali előválasztáson is indult Jobbik-jelöltként, most pedig megosztotta a Tisza Párt programjának egy részletét, kommentelt Magyar Péter egyik bejegyzése alá, amely az Iránytű Intézet legutóbbi közvélemény-kutatását tartalmazta, és gratulált a Tisza Párt EP-képviselőjelöltjeihez.

Az már korábban kiderült, hogy

a Jobbikhoz köthető Iránytű Intézet legutóbb megjelent kutatását Magyar Péter már azelőtt ismertette,

hogy az nyilvánossá vált volna, tehát a baloldal kutatóitól idő előtt eljutottak hozzá az adatok.



Borítókép: Magyar Péter (Fotó: Lakatos Péter)