Magyar Pétert volt jobbikosok is segítik a háttérből

Jobbikos hátszél Magyar Péter mögött

Más jobbikos múltú szereplők is felbukkantak Magyar Péter mögött a lap szerint. Egyikük Illyés Zoltán, aki több alkalommal is jobbikosként indult Újpesten a választásokon, mindannyiszor sikertelenül. A helyi sajtó szerint Illyés még 2024 februárjában is a Jobbik – Konzervatívokat képviselte egy rendezvényen. Külön érdekesség, hogy 2012-ben Illyés a budapesti Jobbik IT szervezőjeként

kritikusan írt arról, hogy „a fiatalok tömegeit kényszerítik már életük hajnalán eladósodásra a Diákhitel útján”, miközben néhány évvel később Magyar Péter éppen a Diákhitel Központot vezette.

Magyar Péter környezetében működött az elmúlt hetekben az óbudai Lados János is. A korábban jobbikos színekben futó Lados 2020 óta felügyelőbizottsági tag a Zsombolyai Kft. nevű újbudai önkormányzati cégben. Márciusban pedig Z. Kárpát Dániel jobbikos országgyűlési képviselő társaságában bukkant fel az érdektelenségbe fulladt fővárosi traktorostüntetésen.

Szintén Magyar Péter szervezkedését segíti Kiss Zoltán Imre, aki korábban a Jobbik Ifjúsági Tagozatának tagjaként szerepelt. A már 2022-ben is dollárokkal hajtott Márki-Zay Péter kampányában közreműködő Iránytű Intézet mellett tehát egy sor további, jobbikos múltú háttérember segíti Magyar Pétert az építkezésben – összegzett a Mandiner.