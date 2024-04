Ezt a fagyit szeretik a legjobban a magyarok

A legnépszerűbb íz a fagylaltok esetében a csokoládé és a vanília minden formában, az epret viszont lassan letaszítja a dobogóról a mangó és a pisztácia – írja az idei fagyiszenzonról készült összeállításában a Világgazdaság. Bár idén sem lesz olcsó a fagyi, de legalább már nem emelkednek drasztikusan tovább az árak, a választék pedig óriási.

A lélektani határ éveken keresztül 500 forint volt,

most nagy a szórás, van már 690–700 forintos gombócárakra is példa, és további árkülönbségeket látnánk, ha dekára lemérnénk a fagyit mindenhol. A legelterjedtebb a gombócként adagolt fagylalt, ízben pedig egyelőre a csoki a favorit, de a pisztácia is potenciális trónkövetelő.

A kedvenc ízek toplistáját

a csokoládé vezeti, második a vanília, harmadik az eper, amit a citrom és a málna követ.

A Balatonnál 600 forint egy gombóc, Debrecenben 400 forintért is kapni

A Hajdú-Bihar vármegyei hírportál felkeresett néhány debreceni fagylaltozót, és azt tapasztalták, hogy hatalmas a választék. Több helyen odafigyelnek azokra, akik ételérzékenyek. Számos olyan fagyival is lehet találkozni, amit fogyaszthatnak akár laktóz-, gluténérzékenyek vagy akár cukorbetegek is.

Tapasztalataik szerint idén mindössze 5-10 százalékkal emelkedett a fagyi ára. Ennek ellenére ha valaki minél olcsóbban szeretne vásárolni, mindenképpen járjon nyitott szemmel, és

ne álljon meg a legelső cukrászdánál, ami előtt elhalad, ugyanis több olyan fagylaltozó is van, ahol 400 forintért kapunk egy gömb finomságot, míg akadnak olyan helyek, ahol 580 vagy 650 forintért juthatunk hozzá az édességhez.

De a magyar tengerre készülőknek sem kell böngészniük a térképet, ha jó fagyizót szeretnének találni nyaralás közben. A LikeBalaton tíz part menti településen is járt, hogy megtudja, az adott helyen hol lehet a legfinomabb fagyit kapni.

Az árra sem lehet panasz: az egész tó körül 600 forintba kerül átlagosan egy gombóc fagyi.