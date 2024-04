Még mindig rejtély, hová kerülnek a Magyar Péter oldalát látogatók adatai

Mi történik a megadott adatokkal?

Ilyen körülmények között nem csoda, hogy sokakban aggályok merülnek fel azzal kapcsolatban, hogy mi történik azoknak az adataival, akik a Talpramagyarok.hu-n megadták a személyes információikat.

Péterfalvi Attila, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) elnöke az ügy kapcsán korábban rámutatott:

a Talpramagyarok.hu adatkezelője mindazokkal szemben tisztességtelenül és jogszerűtlenül járhatott el, akik a honlapon esetleg hozzájárulásukat adták az adatkezeléshez, amennyiben a dokumentumban tényleg nem valós információk voltak megadva.

Olvasói beszámolók alapján az is kiderült, többen is anélkül kaptak kéretlen hírleveleket Magyar mozgalmától, hogy ehhez a beleegyezésüket adták volna. Péterfalvi erről azt mondta: ha történt ilyen eset, annak is megkérdőjeleződik a jogszerűsége, hiszen csak annak lehet hírlevelet küldeni, aki erre a szolgáltatásra jelentkezett.