Nagy baj lehet a fiatalok fejében? Alapvetéseket kell nekik elmagyarázni

Ezért is vezették be 2010-ben a Happy hét elnevezésű kampányt, amely a vízivás világnapjához csatlakozva játékos foglalkozásokkal népszerűsíti a vízivást az oktatási intézményekben. Ezen 2010 óta több mint egymillió gyermek vett részt, az idén már 1144 intézmény regisztrált, és tavalyhoz képest 31 ezerrel több gyerek kapcsolódott be.

Surján Orsolya kitért arra, hogy a Happy hét nemzetközi szinten is elismert: bekerült a WHO ajánlásai közé, és az Európai Bizottság is felvette a jó gyakorlatok közé.