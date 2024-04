Szentgyörgyvölgyi Péter sorra rendezi Karácsony Gergely adósságait

– A Belvárosban az elmúlt két évben négy új játszóteret adtunk át: a vadonatúj Bástya parkban eső védett játszóteret, a Hild téren Kufli játszóteret, a Tesz-Vesz Óvodában többszintes játszóházat mászófallal, trambulinnal és most a Szabadság téri játszóteret. Mindez a belvárosiak összefogásának a sikere – mondta Szentgyörgyvölgyi Péter, Belváros fideszes polgármestere miután átadta a fővárosi területen fekvő Szabadság téri játszóteret, amit az V. kerületi önkormányzat újított fel Karácsony Gergely főpolgármester vezette főváros helyett.

Belváros önkormányzata 2024 januárjában a belvárosi szülők kezdeményezésére, önként vállalt feladatként, a lakók javaslatai, észrevételei alapján megvalósuló közösségi tervezéssel kezdett bele a főváros gondatlansága okán leromlott állapotba került Szabadság téri játszótér felújítási munkálataiba, ahogy erre korábban a szintén Karácsonyék hiányos üzemeltetésében álló Hild tér esetében is szükség volt.

Ahogy a Magyar Nemzet többször is beszámolt róla, a Szabadság téri és a Hild téri játszóterek hasonlóan jártak. Az üzemeltető főváros olyannyira elhanyagolta azokat, hogy hajléktalanok üvegszilánkokat, emberi ürülékeket hagytak maguk után, ráadásul a karbantartás hiánya is balesetveszélyes szituációkat idézett elő.

Visszatérve a Szabadság téri játszótérre: a gyermekek biztonságát szem előtt tartva a korábbi négy bejáratból kettőt megszüntettek, a megmaradó két bejárat pedig egy-egy kaput kapott, ezáltal a játszótér zárhatóvá vált. A korábban is itt álló, kedvelt játszóeszközök egy részét felújították, de számos új elemmel is bővítették a játszóteret. A gyerekek a jövőben már nemcsak a felújított kisvonaton, de egy csúszdával egybekötött kockaváron, háromféle, több korosztály részére kialakított hintán (babahinta, laphinta és fészekhinta), forgó játszóelemeken, trambulinon, egy speciálisan kialakított, akadálymentes, napvitorlával árnyékolt homokozóban is játszhatnak, aminek megépítéséhez a korábbi játszótéri gumiburkolatot is felhasználták.

Számos olyan játszóelemet is elhelyeztek, amelyek fogyatékkal élő vagy mozgásukban korlátozott gyermekek számára is használhatók, így biztosítva minden gyermek számára az önfeledt és közös játék örömét.

A játszótér magja – egyrészt az akadálymentesség biztosítása, másrészt a biztonság érdekében – ütéscsillapító és egyben vízáteresztő gumiburkolatot kapott, amelynek részeként egy egybefüggő kismotorpályát is kialakítottak. A környezettudatosság azáltal is megmutatkozik a fejlesztésben, hogy a jó dolgokat megőrizték, hiszen a kedvelt és némi felújítással tovább használható elemeket megtartották, illetve olyan állapotba hozták azokat, hogy még sokáig színvonalasan szolgálhassák az idelátogatók kellemes időtöltését. A munkálatok során kiemelt figyelmet fordítottak a fák, növények védelmére, a korábban itt lévő cserjék csak átültetésre kerültek, de helyben maradtak, illetve az itt álló fák közül volt olyan, amelyik talajcserében részesült, hogy jobban fejlődjön. A játszótéren immár 21 fa áll, amelyből négy fát (két virágos kőrist, egy díszcseresznyét és egy júdásfát) most ültettek el. A növények vízutánpótlásáról gyökéröntöző berendezés gondoskodik. A játszótéren 9020 évelő növényt is telepítettek, a zöldfelület méretét pedig közel 900 négyzetméterre növelték. A játszótéren helyet kapott még egy, a vízét helyben szikkasztó ivókút, tíz pad, valamint négy új hulladékgyűjtő.

Korábban kerestük a fővárost, hogy megtudjuk: mennyi olyan játszótér van Budapesten, amelyet felújított Karácsony Gergely vagy éppen felújításra vár. Kérdéseinkre nem érkezett válasz.

A Metropol hozta nyilvánosságra a margitszigeti, szintén fővárosi kezelésben lévő játszótér lepusztult állapotát. A járda csupa kavics, a játékeszközök összefirkálva és az átcsúszópálya már nem is működik, leszerelték, mert balesetveszélyessé vált. Tovább súlyosbítja a helyzetet, hogy az elhanyagolt játszótér olyan látogatókat vonz, akik még tovább rontják a környék hangulatát. A helyi lakosok és a rendszeres látogatók egyaránt panaszkodnak a területet megszálló hajléktalanokra, akik a padokon fetrengenek, italoznak. Ráadásul a fajátékok állapota is rendkívül aggasztó. A fa teljesen megszürkült.

Valószínűleg több éve nem történt állagmegóvás.

Így a lekezeletlen, kopott faszerkezetek az időjárás viszontagságainak vannak kitéve, ami a gyors pusztulásukhoz vezet. Hasonló sorsra jutott nemrég az óbudai csúszdás játszótér is, aminek a felújítását éveken keresztül ígérgették. De egy kapavágás sem történt, és mivel nem tartotta karban a baloldali városvezetés, így életveszélyessé váltak a szerkezetek, és végül le kellett zárni. A nemtörődömséget egyébként semmi nem mutatja jobban, mint az, hogy a játszótér közvetlen szomszédságában van – körülbelül tizenöt méterre a játszótértől – a Főkert egyik központja, de így sem sikerül megfelelően karbantartani a helyet.

Borítókép: A felújított játszótér (Fotó: V. kerületi önkormányzat)