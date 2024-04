Karácsony Gergely helyett az V. kerület újította fel a Szabadság téri játszóteret

Szombattól látogatható az V. kerületi önkormányzat által felújított Szabadság téri játszótér, amelyet a főváros hagyott lepusztulni. Karácsony Gergely főpolgármester és stábja annyira elhanyagolta a belvárosi játszóteret, hogy emberi ürülék, eldobott szemét között játszottak a gyerekek. Az V. kerületi önkormányzat ugyan most megújította a teret, ám továbbra is a főváros maradt a gazdája, azaz a karbantartásokat, a takarítást, a biztonságot továbbra is nekik kell garantálniuk.

– Megfiatalodott kisvasút, négy új fa, 8500 évelő növény, gyep, akadálymentesség, vadonatúj kockavár csőcsúszdával, homokozó, hinták, kismotorpálya – jelentette be Szentgyörgyvölgyi Péter, az V. kerület fideszes polgármestere, hogy szombattól újra a gyerekeké lesz a felújított játszótér.

A Szabadság téri parkot azért kellett felújítani, mert a főváros az utóbbi években teljesen magára hagyta, holott a gondnokság hozzájuk tartozott. A lakók egyre többször emeltek szót az áldatlan állapotok miatt, és a kerülethez fordultak, mert azt már tarthatatlannak tartották, hogy emberi ürülék és szemét között játszanak a gyerekek, ráadásul a játszóeszközöket se tartották karban Karácsonyék.

Bár a fővárosi önkormányzat üzemeltetési hiányosságait gyakorta az V. kerület hárítja el, a belvárosi önkormányzat a lakosság érdekében önként vállalta, hogy a játszóteret megújítja. Ennek érdekében megállapodás született arról, hogy a játszóteret felújítja a kerület, de az üzemeltetés és a karbantartás továbbra is a főváros feladata lesz. A játszótér szombatra el is készült.

Mint lapunk is beszámolt róla, a Hild téri játszóteret is hagyta lepusztulni Karácsony Gergely hivatala, a Szabadság térhez hasonlóan emberi és állati ürülék, veszélyes tárgyak között játszottak a gyermekek. Akkor az V. kerületnek hosszas tárgyalások után sikerült átvennie a fővárostól az üzemeltetést, ám a főváros erre nem adott forrást.

A Hild téri új, Kufli tematikájú játszóteret is a helyi önkormányzat újította meg, és az üzemeltetési feladatok és költségek is már az V. kerületet terhelik.

Ismert az is, hogy a fővárostól a magyar kormányhoz került a Széchenyi, a Podmaniczky Frigyes és a Vörösmarty tér tulajdonjoga és üzemeltetése, amit a belvárosi önkormányzatra bíztak, miután a Podmaniczky és Vörösmarty tér felújítását szintén a kerület végezte el.

Wintermantel Zsolt, a fővárosi Fidesz–KDNP frakcióvezetője lapunknak egy korábbi interjúban elmondta: szerinte rossz irány, hogy a főváros tétlensége teremtette kényszerhelyzetben a kerületi polgármesterek kezdték el elvégezni a főváros feladatait.

– Az önkormányzati törvény azért választ szét kerületi és fővárosi feladatokat, adja hozzá a finanszírozást, hogy mindenki a saját dolgát végezze el. Ha egy kerület felújít egy utcát a főváros helyett, akkor Karácsony Gergely és a főváros azt látja, hogy ezt a feladatot elvégzik helyette, és a jövőben is el­várja ezt – fogalmazta meg a jelenlegi helyzet tarthatatlanságát Wintermantel Zsolt.