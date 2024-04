Újabb top szakember kerül a nemzetbiztonsági főtanácsadó csapatába

Kovács Zoltán András dandártábornok is Biró Marcell nemzetbiztonsági főtanácsadó csapatát fogja erősíteni áprilistól lapunk információi szerint. A Nemzeti Információs Központ jelenlegi főigazgatója így a mostaninál erősebb szakmai pozíciót kap majd. Úgy tűnik, hogy a főtanácsadó erős csapatot épít, ugyanis korábban már kiderült, hogy Porkoláb Imre dandártábornok is Biró Marcell mellett fog dolgozni. Így már egy top katona és egy kiemelkedő titkosszolgálati vezető is segíti majd Orbán Viktor új nemzetbiztonsági főtanácsadójának munkáját.

A szakmai körökben igen elismert tudású Kovács Zoltán András nem most kezdte a hivatását. Tapasztalata több mint két évtizedes titkosszolgálati múltra tekint vissza, végigjárta a ranglétrát, szolgált műveleti és elemzőterületeken, valamint részt vett külföldi továbbképzéseken is.

Szakmai információk szerint a nemzetbiztonsági törvény legutóbbi, 2022-es módosításával eredményesen formálta át a rendőri jellegű Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központot nemzetbiztonsági profilú, a titkosszolgálati információs (értékelő-elemző) munkára fókuszáló Nemzeti Információs Központtá.

A Kovács Zoltán András támogatásával felépülő modell nem egyedülálló a nemzetközi színtéren: az Egyesült Államokban például a nemzetbiztonsági főtanácsadó munkáját szintén egy erős jogosítványokkal felruházott, elemző-koordinációs szervezet támogatja, élén ugyancsak szakmai vezetővel.

Orbán Viktor miniszterelnök március 14-i hatállyal nevezte ki nemzetbiztonsági főtanácsadójának Biró Marcellt. A Magyar Közlönyben a tisztség létrehozását úgy indokolták: „A világméretű konfliktusok közepette hazánknak minden lehetséges eszközt és megoldást igénybe kell vennie, ami hozzájárul az ország és a magyar emberek biztonságának megőrzéséhez. Éppen ezért a nemzetbiztonsági szempontok szorosabb koordinációjára van szükség. Nemzetközi példákat alapul véve a törvénymódosítás egy olyan tisztséget hoz létre, amely képes arra, hogy Magyarország a háborús kihívásokat hatékonyan kezelje.”