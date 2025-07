Elképesztő evolúciós fejlődést futottunk be néhány esztendő alatt, drága kormánypárti honfitársaim. Egyszerűen lenyűgöző, ahogyan sötétben tartott, trágyával etetett gombákból idomított csimpánzokká váltunk. Viszont tudatosan ellen kell állnunk, nehogy a zsákutcás fejlődés útjára lépjünk, mert ezen a ponton könnyen válhat belőlünk sértett Tisza-szavazó.

A tudományos bizonyításhoz még nem áll rendelkezésre megfelelő mennyiségű adat, de találtak már olyan egyedeket, akik túl sok, Ukrajnából származó génmanipulált kaját zabáltak, és a delíriumhoz hasonló állapotba kerülve mindent fertőzött szemétnek láttak maguk körül, ami magyar. Ennek hatására pedig minden őket illető mellett a mások pénzét is az ukrán földeket felvásárló multinacionális cégeknek és befektetési alapoknak akarták adni, így nevelve innovációra az idomított csimpánzokat. Jelentsük ki bátran, nem kérünk az öntelt, mindig mindent jobban tudó, felfuvalkodott haladárok kioktatásából.

Amikor az egész gazdatársadalom forrong szerte Európában, mert érzi, látja, hogy éppen ezekben a pillanatokban próbálják végérvényesen kivégezni évszázados hagyományaival együtt, akkor kezeljük a helyén az olyan tudálékos okoskodók megjegyzéseit, akik már beálltak a meghirdetett új rend új soraiba, és várják az engedelmesség beígért zsoldját. Kökény Attila tiszás aktivista nem agrárszakértő, hanem az európai polgárokat eláruló brüsszeli globalisták szócsöve. Nevelje őt a szibériai barna medve.

Magyar Pétertől nem tudhatták meg a választópolgárok, mit szól szakértője ámokfutásához, mert inkább aura farmingol Tiszalök környékén. Ne aggódjanak, magam sem tudom, az mi a frász, de biztosan rendkívül fontos dolog lehet, ha egy önjelölt próféta csinál ily módon hülyét magából. De már akkor is inkább evezgetett, amikor a munkahelyén, az Európai Parlament mezőgazdasági szakbizottságában kellett volna védenie a magyar gazdák érdekeit. Azokét a gazdákét, akik épp trágyát öntöttek az unió képviseletének épülete elé, mert joggal gondolnak többet tevékenységükről, mint a csimpánzozó Kökény. A minősítés egyébként gyors karriert futott be a hétvégén, mert amikor Abádszalókon Magyar Péter egy biciklis aktivistája provokált egy férfit, az feldúlva kérte rajta számon, miért tartja majomnak. Állítólag még köpés is történt, ami helytelen, de ilyen körülmények között, lássuk be, nem szokatlan.

Tokatábornok, a pornószínésznő, a TikTok-doki és a rabosított szervező után most tehát egy csimpánzozó szántóvető gazdagította Brüsszel Petya árnyékbrigádját, aki azért tartja olyan rettenetesen okosnak magát, mert már nem is szánt, csak vet. Ha közéjük vesszük a sértett operadívát vagy a családellenes genderaktivistát, akkor szépen kirajzolódik előttünk a telefontolvaj által meghirdetett szeretetország fantomképe.

Nem tudom, miért, de én eddig nem estem hasra tőle. Sőt inkább azt érzem, hogy ez is süket hablaty, és éppen azok szítják a lassan kezelhetetlenné váló gyűlöletet hazánkban, akik ezzel vádolják a kormányt és a kormánypártiakat. Rossz belegondolni, hogy a mentálisan sérült pártelnök ilyen emberek segítségével akar majd kormányozni. De akkor sem jobb a helyzet, ha azoknak lesz igazuk, akik szerint nem is akar miniszterelnök lenni, ő csak kalapács, amivel szétverik a nemzeti együttműködés rendszerét. Miért is kellene kétes egzisztenciák, sértett féltehetségek, zavarodott önimádók kedvéért káoszba taszítani egy jól-rosszul, de mégiscsak működő országot?