Szélsőbalos terrorista a gyerek? Semmi baj, majd kinövi!

Németországban a liberális szülők egy része szinte természetesnek veszi, ha gyermeke ifjúkorában szélsőbaloldali nézeteket vall, az sem különösebb probléma, ha fellépése olykor tettlegességig fajul. Úgy vannak vele, botlik a gyerek, de majd kinövi. Ezt nem csupán Horváth József biztonságpolitikai szakértőtől tudjuk, bizonyos Wolfram Jarosch minapi példája is ezt bizonyítja. Mint a Die Zeit írja, a németországi tanárember jelenleg egy Budapestre tartó éhségmenetet szervez, hogy felhívja a figyelmet magyar börtönben „sínylődő” gyermeke, a nonbináris (nemével nem azonosuló) Maja T. tarthatatlan helyzetére. Az aggódó apa, akinek hívószavára berlini szélsőbaloldaliak már tüntetést is szerveztek lánya/fia kiszabadulásáért, a magyarországi börtönviszonyokat bírálja: elszigeteltség, rossz higiénés viszonyok, pszichés megterhelés stb. Wolfram Jarosch szerint vizsgálati fogságban ülő csemetéjét Németországban kell bíróság elé állítani, elvégre is német, Magyarországra mindössze bűnözni jár. Ja, azt nem mondtam még, hősünk/hősnőnk azért került börtönbe, mert két éve egy nemzetközi szélsőbaloldali brigád tagjaként Budapestre ruccant, hogy ott agyba-főbe verjen jobboldalinak vélt ártatlan utcai járókelőket. Remek hétvégi program.

Van itt néhány kérdés. Vajon a brutálisan megvert áldozatokat meglátogatja Jarosch papa, ha már egyszer Magyarországra jön? És ha igen, tervezi-e, hogy bocsánatot kér lánya/fia aljas tetteiért? Vajon Moszkvába is szervezett volna éhségmenetet Herr Jarosch, ha történetesen ott kapcsolják le a kis agresszorkáját? (Ott sincs ötcsillagos ellátás a sitten.)

Egyébként nyugodjon le, ki fogják engedni Maja T.-t. Amint leülte a kiszabott éveket.