Vitézy: Karácsony most mutatta meg, miért kell őt leváltani

Nem csak én, Karácsony Gergely is ezt ígéri, ez közös pont a programunkban. Egy kampányvideóban nemrég azt mondta, hogy ez jó terv, és neki mindegy, hogy az állam készítette elő. Szerintem is. Csak miközben az elmúlt években az általunk készített tervekkel kampányol Karácsony Gergely, addig a Partizánban ma ismét engem vádolt azzal, hogy felesleges volt minden BFK-s tervezési munka, amit elvégeztünk. Most akkor melyik az igaz, főpolgármester úr?