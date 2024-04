Karácsony Gergely nagyot ment: pontosan tudja, hogy reggel 17 óra 03-kor mennyien vannak a buszon

Karácsony Gergely ismét elszólta magát a korán kelést illetően. A Partizánnak adott interjújában ugyanis a BKK profizmusát akarta csillogtatni, azt állítva,

mi pontosan tudjuk azt, hogy reggel 17:03-kor, a 8-as buszon, a Tisza István téren hányan szállnak fel

A Partizán műsorában Karácsony Gergely ezzel a mondással a járatritkítások tervét akarta védeni, amit egyébként, miután Vitézy Dávidék kritizálni kezdték, visszavont.

Nem csak ez volt az egyetlen meredek fejtegetése a főpolgármesternek. A műsort azzal kezdte, hogy már az első napon megvoltak az indulásához szükséges aláírások (5000 darab), csak azért nem adták le ezeket a választási irodában, mert szerettek volna sokáig az utcán maradni, és így kampányolni.

Mint azt a Magyar Nemzet megírta, eddig egyetlen jelölt, a Fidesz–KDNP által indított Szentkirályi Alexandra gyűjtötte össze és adta is le az aláírásokat, így őt már két nappal ezelőtt nyilvántartásba is vették. Ez azonban eddig sem Karácsony Gergely, sem Vitézy Dávid esetében nem történt még meg, erre kérdezett rá a Partizán műsorvezetője is.