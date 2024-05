Erzsébetvárosban fizethették ki a bukott hajdúsági szocialistát

Újra nekifut az önkormányzati választáson a polgármesteri címért Csige Tamás, Hajdúdorog korábbi vezetője, akit öt éve a fideszes jelölt, az akkor harminc éves Horváth Zoltán vert meg.

Csige régi arc a szocialisták körében, már 1995-ben lépett be az MSZP-be, 2004-től 2006-ig országgyűlési képviselő is volt, ám a DK létrejötte óta fokozatosan hálózta be a politikust a Gyurcsány-világ.

Az idei önkormányzati választáson hivatalosan az Ujhelyi István által vezetett Esély Közösség indítja a politikust.

Történelmet írhat Csige Tamás barátunk a június 9-i önkormányzati választásokon: ő lehet az Esély Közösség első polgármestere, méghozzá Hajdúdorogon

– írta buzdító üzenetében közösségi oldalán Ujhelyi István, aki szerint Csige a balliberális ellenzéki pártok támogatásával, de az Esély Közösség hivatalos jelöltjeként száll harcba a hajdúdorogi polgármesteri címért.

Ujhelyi azt írta, hogy Csige az elmúlt években „már bizonyította, hogy méltó a hajdúdorogiak képviseletére”, hiszen véleménye szerint korábbi polgármesterként és jelenlegi önkormányzati képviselőként „mindig azoknak az embereknek a szolgálatát tartotta elsődleges feladatának, akik a leginkább rászorulnak, akikről már lemondtak”.

Hajdúdorog többet érdemel! Adjunk egy új esélyt a városnak! Adjunk esélyt Csige Tamásnak! Rá számíthatunk!

– kampányolt Csige mellett Ujhelyi.

Folyamatos bukások, kitömött zseb

Csige Tamás nem kizárólag a polgármesteri pozícióért száll ringbe, felkerült a DK vármegyei listájának harmadik helyére is, ami szinte biztos befutónak tűnik, azaz hiába marad alul a városvezetői székért folyó versenyben, a politikai pályája tovább szárnyalhat.

Csige alulmaradt 2019 őszén Horváth Zoltánnal szemben, ami azért is nagy bukta volt a baloldalnak, mert Csige 2006 óta, azaz 13 évig volt a város vezetője,

öt éve összesen 49 szavazattal kapott kevesebbet, mint a Fidesz–KDNP jelöltje.

A választási fiaskó után sem engedte el a baloldal Csige kezét, bár polgármesteri fizetését nem tarthatta meg értelemszerűen, pénz nélkül nem maradt. A 2019-es önkormányzati választás után rövid idővel egyenesen a DK új területéről, a Niedermüller Péter által frissen átvett Erzsébetvárosból dobtak mentőövet.

Emellett Csige más politikai területen is kapott egy állást, ugyanis a BKÜ, azaz a Budapesti Közlekedési Ügyfélkapcsolatok Zrt. felügyelő-bizottságának tagja lett.

Ennek a szervezetnek a felügyelőbizottsági elnöke lett Fekete Katalin pesterzsébeti DK-s erős ember, aki idén a XX. kerületben indul polgármesterjelöltként. Feketéről a Mandiner írt már korábban, hogy „kifelejtett” pár millió forintot a vagyonnyilatkozatából. Mint felügyelőbizottsági tag, Csige Tamás ezért a megbízatásért a minimálbért, havi bruttó 161 ezer forintot kap.

Csige egyéb helyről is kapott rendszeresen pénzt, és túlzás múlt időt használni, hiszen szerződése még érvényben van.

A Mandiner birtokába jutott dokumentumok rámutatnak, hogy a bukott baloldali politikust Erzsébetváros MSZP-frakciója foglalkoztatja, mint tanácsadót. A szerződés 2020. január 2-án kelt, a dokumentumok általában egy évre szóltak, amelyeket az évkezdésnél újrakötöttek, így történt ez 2024 elején is. Az utolsó szerződéseket már személyesen a DK-s Niedermüller Péter polgármester írta alá, ezek értelmében Csige havi bruttó 120 ezer forintot visz haza Erzsébetvárosból.