Így mozgósítja a romákat Gajda Péter az önkormányzati választásokra Kispesten

Egy olyan is ügy borzolta a kedélyeket, amelyben feljelentés is született. A rendőrségre eljuttatott dokumentum szerint a 2019-es kampányban Baloghék pénzt ajánlottak a Gajda Péterre szavazó romáknak. Erről több család írásban is nyilatkozott, ám végül visszavonták szavaikat, így a nyomozás sem jutott semmire.