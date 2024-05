Menczer Tamás: Magyar Péter egy hazudós, kétszínű ember

A fideszesek pontosan látják, hogy ki ez az ember, a jelenséget ismerik. Tudják, láttuk már, Márki-Zay Péter is ilyen volt. Tudjuk, ő az ellenfél, ismerjük, milyen háborúpárti, baloldali, külföldről finanszírozott, le kell győzni és le is fogjuk. Tehát a fideszesek ezt tudják, de persze a saját közösségünknek is elmondtuk és el is kell mondani, meg egyébként mindenki másnak, hogy mi az igazság ezzel az emberrel. Ez egy ilyen hazudós, kétszínű ember. Na most a másik dolog, a közvélemény-kutatások, tudom, tudom, másfél millió, a Tisza Párt, meg a baloldal, meg minden. Lesz ez kettő, vagy akár nyolcmillió is. Tudom, így volt ez 2022-ben is fej-fej mellett, na olyankor szoktunk nyerni kétharmaddal!