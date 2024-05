Orbán Viktor: A háború tönkrevágja Európa gazdaságát

– A magyarok szerintem nagyon nagy többsége a béke oldalán áll. Ezért is kell, és ezért is várom, hogy nagyon meg tudjuk nyerni az európai választást – jelentette ki az országjárásáról készült új videójában Orbán Viktor. A miniszterelnök szerint a magyarok pontosan tudják, hogy milyen a háború. Volt benne részünk, az idősebbek talán még személyesen is emlékeznek rá.

Tudják, hogy mit, milyen veszteséget okoz az emberéletben, de azt is tudják, hogy tönkrevágja, elsodorja egy ország jól működő gazdaságát is. Ennek a szélén egyensúlyozik most az európai gazdaság. Ha bemennek a boltba, látják az árakat, és tudhatják, hogy azok nem békebeli árak

– mutatott rá Orbán Viktor. Hozzátette: ma azért magasak az árak, mert háború van, az megnöveli a hitelek kamatát, megnöveli az energiaköltséget, így a szállításköltséget, a vállalkozók óvatosabbak lesznek, nagyobb tartalékot képeznek, ami megnehezíti az emberek életét.

Tehát amikor a béke mellett érvelünk, akkor nemcsak a keresztény humánum beszél belőlünk, nemcsak a magyar történelem tanulsága beszél belőlünk, hanem a jól felfogott anyagi, gazdasági érdekünk is. Nekünk tűzszünet kell, béketárgyalások, és a háború minél gyorsabb lezárása

– mondta a kormányfő.

Mint arról lapunk beszámolt, országjáráson vesz részt a miniszterelnök. Orbán Viktor a múlt héten Szentendrén, Pomázon, Solymáron és Esztergomban is járt, de találkozott Hszi Csin-pinggel is, akinek magyarországi látogatása jelentős nemzetközi visszhangot is kapott. Ezen a héten Tiszaladányban és Diósgyőrben tartott fórumot, de szerdán megfordult Kapuváron és Sopronban is. Aztán felkereste Kecskemétet és Soltvadkertet is.