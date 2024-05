Bács-Kiskunban folytatta országjárását Orbán Viktor

Folytatta országjárását Orbán Viktor miniszterelnök. Kecskemét után Soltvadkertre ment, ahol beszédet is mondott. Soltvadkerti látogatásáról a miniszterelnök fotót is megosztott a közösségi oldalán.

Orbán Viktor azok után érkezett a Bács-Kiskun vármegyei kisvárosba, hogy Kecskeméten tárgyalt a város polgármesterével, és ott is beszédet mondott. A kecskeméti választókkal beszélgetve a Fidesz elnöke kitért arra, hogy a szlovákiai választást követő kormányváltással Szlovákia elindult a békepártisághoz vezető úton. Ez nagy segítség volt Magyarországnak – mutatott rá Orbán Viktor.

– Most ennek a folyamatnak tettek, lőttek keresztbe azzal, hogy a szlovák miniszterelnök ellen egy baloldali aktivista merényletet követett el – fogalmazott a kormányfő. Rámutatott: a legfontosabb hónapokban Robert Fico kiesett a munkából. – Bizakodunk a felépülésében, de ma egyedül kell küzdenünk a békéért. Mostantól kétszeres erővel, egymagunknak kell harcolnunk – jelentette ki a miniszterelnök.

A Bács-Kiskun vármegyei hírportál tudósítása szerint a Fidesz elnöke a bevándorlás és a genderpropaganda veszélyeiről is beszélt. A lap képgalériát is megosztott a kormányfő látogatásáról.

Orbán Viktor a soltvadkerti találkozóról közzétett bejegyzésében azt írta:

Június 9-én álljunk ki együtt a béke mellett!

Mint arról lapunk beszámolt, országjáráson vesz részt a miniszterelnök. Orbán Viktor a múlt héten Szentendrén, Pomázon, Solymáron és Esztergomban is járt, de találkozott Hszi Csin-pinggel is, akinek magyarországi látogatása jelentős nemzetközi visszhangot is kapott. Ezen a héten Tiszaladányban és Diósgyőrben tartott fórumot, de szerdán megfordult Kapuváron és Sopronban is.