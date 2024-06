Action for Democracy: külföldi zsoldban Márki-Zaytól Magyar Péterig

A 2022. évi országgyűlési választásokat követően kiderült, hogy a DK–Jobbik–Momentum–MSZP–LMP–Párbeszéd alkotta választási szövetség több mint négymilliárd forint összegű tiltott külföldi kampánytámogatásban részesült. A teljes összeg 78 százaléka az amerikai bejegyzésű Action for Democracy (A4D) alapítványon keresztül jutott el Magyarországra. A pénz egy része a Bajnai Gordon korábbi kormányfőhöz köthető DatAdat-cégcsoporthoz került – olvasható a Szuverenitásvédelmi Hivatal májusban közölt jelentésében. De, mint látni fogjuk, felbukkantak újabban más kockázatok is.

A hatóság az eddigi vizsgálata során többek között megállapította:

* A 2022 elején alapított A4D az X közösségi platformon (a korábbi Twitteren) kiszivárgott árulkodó videófelvételei hitelesek, nem manipuláltak. Ezeken többek között Korányi Dávid, a szervezet ügyvezetője, Kati Marton és Wesley Clark tábornok, az A4D nemzetközi tanácsadó testületének tagjai, valamint Eric Koch kommunikációs tanácsadó arról beszél, hogyan lépnek fel háttérhatalmi eszközökkel a 2010 és 2022 között négy egymás utáni országgyűlési választáson kétharmados többséggel megválasztott Orbán-kormánnyal szemben.

* A tiltott külföldi kampánytámogatás mögött olyan hálózatszerű struktúra működik, amelynek saját, egész Közép-Európára kiterjedő politikai és üzleti érdekei vannak. Ahol ezeket az érdekeket hatékonyan tudják érvényesíteni, azokat az országokat jó szövetségesnek tartják, ahol azonban az érdekeikkel ütköző vezetés van – mint jelenleg Magyarországon –, ott politikai változást akarnak elérni.

* Soros György, magyarországi születésű amerikai milliárdos a szervezet kiemelt támogatója. Koch maga mondja el, hogy a sokat reklámozott mikroadományok amúgy a „hideg vízre” sem lettek voltak elegendőek.

* Nem a tiltott külföldi finanszírozásban részesült pártok kerestek támogatókat, hanem a nagy adományozók kerestek végrehajtókat céljaik elérése érdekében.

* Nem egyszeri esetről van szó, hanem egy jelenleg is aktív fenyegetésről, amely mögött egy, a térségben hosszú ideje aktív érdekcsoport áll.

* A hálózat legkésőbb a 2019-es önkormányzati választások során már aktív volt, így feltűntek Karácsony Gergely főpolgármester-jelölti kampánya mellett is. A DatAdat üzleti ajánlatot tett Karácsony kampányára, illetve elemzést készített a politikus potenciális támogatóiról (erről az eredeti dokumentumok itt és itt találhatók.)

A külföldi hálózat olyan – jellegzetesen háttérhatalmi – szervezetekre is kiterjed, mint az A4D-vel egyaránt kapcsolatban álló amerikai German Marshall Fund és a National Endowment for Democracy vagy az Ezalenyeg.hu ellenzéki botránylapot is finanszírozó svájci Fondation Pluralisme. A finanszírozói és tanácsadói hálózat felderítésében más magyar hatóságok, így az Állami Számvevőszék, a NAV és a nemzetbiztonsági szolgálatok is szerepet játszottak.

Az A4D beavatkozását a magyarországi választásokba a magyar titkosszolgálatok nemzetbiztonsági kockázatnak ítélték.

Fény derült arra is: a szervezet külföldi diplomatákat és újságírókat is felhasznál arra, hogy hazánk és a magyar kormány ellenében szervezkedjen.

Jellemzően a magyarországi ellenzékhez, illetve az amerikai Demokrata Párthoz köthető befolyásos személyekről van szó. Utóbbiak elsősorban idősebbek és befolyásuk a Clinton-, illetve az Obama-elnökségek idejéből származik.

* A szervezet motorja és ügyvezetője, egyben a dollárbaloldal „pénztárnoka” Korányi Dávid, az MSZP egykori európai parlamenti asszisztense (2004–2009), majd Bajnai Gordon kormányfő (2009–2010) bizalmasa és külpolitikai tanácsadója, aki a megfelelő kapcsolatok révén a Bajnai-kormány bukása után tűnt fel először Washingtonban. 2022 óta irányítja az A4D-t, de Karácsony Gergely városdiplomáciai főtanácsadója is volt.

* A nemzetközi tanácsadó testület elnökeként is emlegetik – a szervezet honlapja szerint abban csak tag – Kati Martont, aki szülőhazáját lefitymálva a magyarokat „hülye, ignoráns társadalomként”, Miskolcot pedig kellemetlen városként jellemezte. Férje, a néhai Richard Holbrooke amerikai sztárdiplomata révén az egykori Clinton-kormányhoz közeli médiaszemélyiség. Szerinte Magyarország nem nézett eléggé szembe a holokauszttal. Márki-Zay Péternek, az ellenzéki összefogás 2022-es miniszterelnök-jelöltjének nyilatkozata szerint „Kati Marton és barátai nagyon sokan és nagyon sokat tettek azért, és gyűjtöttek a kinti magyarok és nyilván nem csak a magyarok körében ahhoz, hogy sikeres legyen ez a kampány”.

* Wesley Clark, négycsillagos amerikai tábornok és korábbi európai NATO-főparancsnok, nyíltan az orosz–ukrán háború eszkalációjának híve. Márki-Zay maga hencegett azzal, hogy tanácsokat kap tőle. A Szuverenitásvédelmi Hivatal hangfelvételeken alapuló jelentésében többek között így szerepel: „Clark cinikus értékelése szerint az ukrajnai konfliktus kapcsán az Egyesült Államok politikai érdekből vezérelve »minden létező katonai és hadviselési elvet megsért«, ahogy korábban azt az ő NATO-parancsnoksága idején Koszovóban is megtette.” Clark háborúpárti tanácsokat adott Márki-Zaynak is.

* Új figuraként, ám a magyar–amerikai kapcsolatokra rálátók körében ismerősként tűnik fel a jelentésben Simonyi András, az MSZMP egykori munkatársa, később, a 2002 és 2010 közötti balliberális kormányok NATO-, majd washingtoni nagykövete, aki évtizedek óta az Egyesült Államokban él, Joe Biden elnök külügyminiszerének, Antony Blinkennek pedig az amatőr zenésztársa is. Simonyi a jelentés szerint vehemensen ellene van bármilyen Magyarországra irányuló befektetésnek az ottani „rossz politikai helyzet” miatt, és reményét fejezi ki, hogy a NATO és az EU „felelősségre vonja” Magyarországot.

* A szintén magyar származású Evelyn Farkas, akivel kapcsolatban Márki-Zay szintén azzal dicsekedett, hogy tanácsokat kap tőle, a volt Obama-kormány embere. Ő már a határon túli magyarok jogainak puszta felemlegetésében is az erőszakos határmódosítás szándékát látja.

* A Budapesten született, idén 90 éves Charles Gati politológus felesége a valamikori Clinton-kormány külügyi hírszerzőfőnöke. Gati a sajtószabadságnak elvben nagy híve, de a magyar sajtót pökhendi módon hárítja el.

Az A4D környékén feltűnő módon többek is huzamosabb időt töltöttek a Johns Hopkins Egyetem washingtoni campusának Felsőfokú Tanulmányok Iskolájában, amellyel kapcsolatban felmerül, hogy a hálózati személyek egyfajta gyűjtőhelye lehet.

A magyar hatóságokhoz közeli forrásaink szerint a kudarcot vallott Márki-Zayt a háttérhatalmi szereplők maguk építették fel – hogy aztán Hódmezővásárhely polgármestereként végezze –, míg a kegyelmi ügy farvizén feltűnt Magyar Péter maga lépett elő, és csak rábólintaniuk kellett, mint az Orbán-kormány leváltására szerintük képes személyre.

Magyar Péterék külföldi támogatása a Szuverenitásvédelmi Hivatal egy következő jelentésének tárgya lehet.

Mint arról a Magyar Nemzet is beszámolt, a Tűzfalcsoport azt írja, a baloldali propagandakiadványokat többmilliós példányszámban terjesztő Nyomtass te is! kezdeményezést az A4D 18 millió forinttal támogatta. Ez márpedig a június 9-e előtti kampányidőszakban feltűnően állt rá Magyar Péter támogatására.

Ennél is fontosabb, hogy Magyarék az utóbbi időben mikroadományok gyűjtésébe kezdtek. Mint azt a hónap elején megírtuk, amint elindult a Talpra Magyarok Közössége, majd amikor Magyar átvette a Tisza Pártot, mindkét szervezetnek viharos gyorsasággal létrehozták a honlapját, a támogatási lehetőséggel együtt. Banki átutalással és bankkártyás fizetéssel is lehet adakozni Magyaréknak. Az exférjből lett politikus tehát ugyanahhoz a módszerhez – azaz mikroadományok állítólagos gyűjtéséhez – folyamodott, mint Márki-Zay Péter és Karácsony Gergely. Utóbbi két baloldali szereplőnél azonban megbukott a terv, s kiderült, hogy külföldi, külföldről származó pénzekről volt szó.

Pénz pedig Magyarnak is kell. Elég csak felidézni, hogy a baloldal új vezetője a választások előtt mintegy százhetven településen fordult meg, számos nagygyűlést tartott. A kampányesemények szakértők által becsült összköltsége elérhette az egymilliárd forintot. Szintén kérdéseket vetnek fel Magyar kiugró interakciószámai a közösségi médiában.

Arról, hogy mi adta a bizonyosan tetemes kiadások fedezetét, Magyarék eddig hallgattak.