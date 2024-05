Magyar Pétert és az Action for Democracyt egyre több szál köti össze

Bajnai Gordon volt kormányfő bizalmasa, a Korányi Dávid által vezetett Action for Democracynak az adatbázisából Magyarországot megalakulása óta csatatér államnak kezeli, a Közélet Iskolája – a Mindenki Magyarországa Mozgalom és a Nyomtass Te is! mellett – a három legfontosabb helyi támogatottak egyike – írta oknyomozó cikkében a Tűzfalcsoport blog.

A blog emlékeztetett, a Nyomtass te is! egy 2017-ben indított ingyenes, közösségi terjesztésű hírújság. A kezdeményezés célja, hogy baloldali hírportálok (például a 444, Telex, Átlátszó) lerövidített cikkeit minél szélesebb rétegekhez juttassa el, az Action for Democracy adatbázisa szerint 2200 kistelepülésre a 3200-ból.

A kiadvány több mint 3 100 000 példányban aktivisták ezrei segítségével a magyar lakosság hatvan százalékához, több mint hatmillió emberhez jut el.

– mutatott rá a Tűzfalcsoport.

A saját bevallásuk szerint pártoktól független Nyomtass te is! részt vett a 2022-es baloldali előválasztás stratégiai hátterét adó Ellenzéki Együttműködésben (Elegy). A propagandaanyag kiadója az eDemokrácia Műhely Egyesület, a kiadvány főszerkesztője az az L. László János, aki a Demszky-éra alatt a Budapest című portál felelős szerkesztője volt – emelte ki a lap, de a sornak itt még nincs vége. Az egyesület képviselői között ott van Sükösd Miklós korábbi CEU-docens, a Védegylet, az LMP, majd a Párbeszéd alapító tagja. Nagy Ildikó Emese 2014-ben Wittinghoff Tamás mellett Budaörs önkormányzatának sajtóreferense volt, Madarász Csaba pedig a Soros Györgyhöz köthető aHang egyik társalapítója, technológiai vezetője, a Közösségi Digitális Eszközök Alapítvány elnöke.

A Nyomtass te is! nevű lapot kiadó eDemokráciaMűhely Egyesület a Nemzeti Információs Központ (NIK) nemzetbiztonsági bizottság számára készült második részjelentése alapján

18 090 600 forintot kapott az Action for Democracytól.

A Korányi Dávid által alapított szervezet egy részletben, 2022. március 21-én, azaz mindössze 13 nappal a 2022-es országgyűlési választás előtt utalta át az összeget. Az eDemokrácia Műhely Egyesületet partnerei között szerepel a Norvég Alap és az Ökotárs Alapítvány is.

Gurulnak a dollárok

Az Action for Democracy 2022-es beszámolója szerint az NGO 55 142 dollárt folyósított a Print It Yourself!(Nyomtass Te is!) tevékenységére – írta a blog. Ennek kapcsán korábban úgy fogalmaztak: „ANyomtass te is! mozgalom egyszerű eszközzel, egyfajta »XXI. századi szamizdattal« lép fel annak érdekében, hogy mindenki hozzáférjen a [kizárólag baloldali tartalmakat megjelenítő] kiegyensúlyozott tájékoztatáshoz. Az Action for Democracy büszke arra, hogy támogatni tudja ezt az alapvető jogokat helyreállítani kívánó szervezetet.” És itt jön egy érdekes fejlemény. Felbukkanása óta – néhány kivételtől eltekintve – a Nyomtass Te is! valamennyi nyomtatványa a hazai politikusok közül gyakorlatilag csak Magyar Péterrel foglalkozik – olvasható a Tűzfalcsoport írásában.

Órási hátszél Magyar Péter javára

Felbukkanása óta – alig néhány kivételtől eltekintve – a Nyomtass Te is! valamennyi nyomtatványa a hazai politikusok közül gyakorlatilag csak Magyar Péterrel foglalkozik – emelte ki a blog. Íme egy csokor az elmúlt időszakban megjelent, „politikailag független” munkákról:

2024. április 30-i szám – Hány százalékon áll Magyar Péter pártja? – A Závecz-féle kutatás 14 százalékra, míg az Iránytű Intézet 26 százalékra mérte a Tisza Pártot a választani tudó biztos szavazók körében.

2024. április 24-i szám (353.) – Bárki jelentkezhetett Magyar Péter Tisza nevű pártjának európai parlamenti választási listájára. Végül több mint 500 jelölt közül választhatták ki a győzteseket az internetes szavazók.

2024. április 17-i szám (352.) – A Tisztelet és Szabadság Párt (TISZA) színeiben vesz részt Magyar Péter csapata a június 9-ei európai parlamenti választáson. A listára pályázat útján keresnek jelentkezőket.

2024. április 10-i szám (351.) – SAJÁT CIKK – Magyar Péter: Az atombomba mi vagyunk – Magyar Péter a múlt hétvégi tömegdemonstrációval ismét szintet lépett, immár százezernél is több embert volt képes kivinni a Parlament előtti térre. A színpadon Nagy Ervin mellett újabb színész, Bálint András adta az arcát a kibontakozó mozgalomhoz, de fellépett Rost Andrea operaénekes is…

2024. április 3-i szám (350.) – SAJÁT CIKK – Hetek óta Magyar Péter áll a hazai politikai élet középpontjában. A hatalommal szembeni súlyos vádjait immár bizonyítékokkal is alátámasztotta. Ezért már másnap elkezdődött a hiteltelenítése, hogy ne ezekről legyen szó, hanem arról, amilyen embernek láttatni akarja őt a propaganda…

2024. március 28-i szám (349.) – SAJÁT CIKK Mit érnek Magyar Péter bizonyítékai? A volt igazságügyi miniszter exférje már hetek óta azt állítja, hogy a birtokában lévő hangfelvételek akár meg is rengethetik a jelenlegi kormányt.

2024. március 6-i szám (346.) – Mit akar Magyar Péter?

2024. február 21-i szám (344.) – Eközben a rendőrség vizsgálatot indított Magyar Péter, Varga Judit volt férjének állításaival kapcsolatban, aki súlyos korrupciós ügyekkel vádolja a Fidesz vezető köreit.

2024. február 14-i szám (343) – Több mint egymillió ember nézte meg a Partizán média YouTube-csatornáján a beszélgetést Magyar Péterrel, a volt igazságügyi miniszter exférjével, aki kijelentette, hogy „egy percig sem akarok olyan rendszer részese lenni, amelyben az igazi felelősök nők szoknyája mögé bújnak”.

Ami az eDemokrácia Műhely egyesület további pénzeit illeti, a 2022-es évben a korábbiakhoz képest még tovább, 72 millió forintra nőtt a tárgyévre jutó támogatások mértéke, mindezt „adományokból, magánszemélyek támogatásából” – tárta fel a Tűzfalcsoport.

Az egyesület 2021. évi beszámolójából kiderül, hogy 2020-hoz képest jelentősen nőttek a forrásaik, a saját tőke mértéke 2020-ban 7,751 millió, míg 2021-ben 40,046 millió forint volt. 2020-ban ugyanúgy tetemes, 11,4 millió forint, míg a 2021-es évben már 61,4 millió forint támogatást kaptak. A 2022-es országgyűlési választás előtti évben zárt nyereséggel először az egyesület (22,5 millió forint adózás előtti eredmény) – mutatott rá a blog.

A 2002-es Soros-évkönyv szerint a „Kerepes–Szilasliget – Közérdekű adatok a kormányzati és önkormányzati honlapokon” című tanulmány elkészítéséhez és az ehhez kapcsolódó hírlevél kiadásához közel két és fél millió forintot kaptak. Az OSF 2017-ben 35 ezer, míg 2020-ban 25 ezer dollárral támogatta az egyesület munkáját.

– írta a blogcsoport.