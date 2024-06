Betiltották a vízitúrákat Gemencen, Budapesten a rakpart legfelső lépcsőit mossák a Duna hullámai + fotók

Elmarad tehát a szombati kenutúra is, amelyet az erdőgazdaság pörbölyi Ökoturisztikai Központja hirdetett meg, az ár elvonulásáig az Ökoturisztikai Központban szüneteltetik a túrahajó-kölcsönzést is. A tiltást azért vezették be, mert a dunai mellékágakon az erős áramlás és a nagy mennyiségű uszadékfa jelentősen veszélyezteti a vízen tartózkodókat, valamint a menekülő vadállományt.

Közölték azt is, hogy az erdőgazdaság a kirándulók és az infrastruktúra védelmében péntektől szünetelteti a vonatközlekedést az erdei vasúton. A vadállomány még nincs veszélyben, de a szakemberek megkezdték a vadmentő dombok feltöltését takarmánnyal.

Fotó: Magyar Nemzet

Közben Budapesten is meredeken emelkedik a vízszint, szerdán már az alsó rakpart legfelső lépcsőit mosták a folyó hullámai az Árpád és a Margit híd közötti szakaszon. A Magyar Nemzet munkatársa délután úgy látta a Szent István park környékén, hogy a kacsák békésen vették tudomásul, hogy kibővült az életterük.

Fotó: Magyar Nemzet

Korábban pedig arról is beszámoltunk, hogy hatalmas készültséget rendelt el az Országos Vízügyi Főigazgatóság, a Duna Budapesten várhatóan szombaton tetőzik.