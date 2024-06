Gyurcsány Ferenc számára nem téma a lemondás

„Háromszor kellett nagy, súlyos politikai döntést hozni az életemben” – mondta Gyurcsány Ferenc a hivatalos Facebook-oldalára feltöltött videóban pénteken. A Demokratikus Koalíció elnöke némiképp meglepő módon úgy folytatta, hogy az első súlyos döntés 2003-ban hozta, amikor Medgyessy Péter minisztert csinált belőle.

Elmondása szerint a második alkalom akkor volt, amikor 2010–11 tájékán eldöntötték, hogy megcsinálják a Demokratikus Koalíciót.

Akkor is voltak viták, de ott – mondjuk – a vitának azt a részét, hogy kell-e foglalkozni azzal a sok minden mocsokkal, ami akkorra már felgyülemlett, akkor azt mondtuk, hogy nem, az majd megoldódik magától

– fogalmazott. Mint mondta, „most ez a harmadik pillanat, amikor el kellett dönteni, hogy mit csinálunk, és most, harmadszor lényegében arról is kellett dönteni, hogy nem lehet csak félig dönteni”.

Ha beszálltunk 2010-ben, 2011-ben, akkor kár volt annak az illúziónak a hibájába esni, hogy majd megoldódnak maguktól, majd elpárolog a mocsok. Bele kell állni. És valójában ez a döntés két döntés. Az egyik döntés, hogy ebben nekünk is változni kell, és meg kell ezért küzdeni. Kettő, hogy azokkal is megküzdjünk, akik ezt a mocskot napról napra idehordják. Ez nyilván egy másik politikai magatartás, karakter és tartalom. De meghoztuk ezt a döntést

– tette hozzá Gyurcsány Ferenc. A Gladiátor című filmből idézve azt mondta, „nagyobb esélyünk van, hogy túléljük, hogyha összedolgozunk. Mi valójában, ha nem is mondtuk ki, de ezt üzentük mindvégig az Orbánnal szemben álló ellenzéknek. Ha összedolgozunk, nagyobb esélyünk van”.

Ezt ez az ellenzék nem értette meg. Nézzék meg, hogy hova jutottak az ellenzék pártjai és vezetői az elmúlt tíz évben. Nemcsak hogy a pártok nem dolgoztak együtt, de minden párt még belül is széjjelesett

– tette hozzá.

Gyurcsány ezzel világossá tette, hogy számára nem téma a lemondás: szavai alapján az nem volt súlyos döntés, amikor 2009-ben a miniszterelnöki posztról mondott le. De például azt sem tartja súlyos politikai döntésnek, hogy az őszödi beszédét elmondta.

A Demokratikus Koalíció csúnyán lebőgött az EP-választáson, hiába indultak szövetségben a Párbeszéddel és az MSZP-vel, csak a szavazatok nyolc százalékát tudták megszerezni. Gyurcsány hosszabb hallgatás után most jól láthatóan úgy döntött, aktivizálja magát, tegnap Rónai Egonnak adott interjút, amelyben például káromkodva szidta baloldali ellenfelét, Magyar Pétert, de beszólt az őt követő volt miniszterelnöknek, Bajnai Gordonnak is. Ma pedig megérkezett tőle az idézett videó, ezt alább meg is lehet tekinteni:

Borítókép: Gyurcsány Ferenc (Forrás: Facebook)