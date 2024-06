Bajnai Gordonba is beleszállt Gyurcsány Ferenc

Meglepő kijelenést tett Gyurcsány Ferenc a Konkrétan Rónai Egonnal című podcastműsorban szerdán. A DK elnökét többek között a saját politikai felelősségéről is faggatta a műsorvezető, így szó esett a korábbi, baloldali kormányzás időszakáról is. Gyurcsány Ferenc ekkor azzal állt elő, hogy még soha senki nem vitatta meg, milyen felelőssége van Bajnai Gordonnak abban, hogy 2010-ben a Fidesz kétharmados győzelmet aratott. Hozzátette, hogy erre a kérdésre néhány hónap múlva még visszatér, most azonban nem fejtette ki, hogy mire gondol konkrétan. Az azonban egyértelmű, hogy ezzel éles kritikát fogalmazott meg a legutóbbi baloldali miniszterelnökkel szemben.

Bajnai Gordon 2009 tavaszán vette át a kormány irányítását, miután Gyurcsány Ferenc körül már az MSZP-ben is elfogyott a levegő, tarthatatlanná vált a személye a miniszterelnöki székben. Bajnai ekkor már a gazdasági csúcsminisztériumot irányította, amit 2008 tavaszán, az SZDSZ koalícióból történt távozása után vett át. Ezt megelőzően, már 2006-ban kormányzati pozíciót kapott Gyurcsánytól, fejlesztéspolitikáért felelős kormánybiztoskánt az uniós pénzek elosztását végző Nemzeti Fejlesztési Ügynökséget felügyelte.

Miniszterelnökként 2009–2010-ben brutális megszorító csomaggal állt elő, amely családok százezreinek okozott szinte elviselhetetlen terheket, miközben sorra dőltek be a devizaalapú hitelszerződések a forint folyamatos leértékelése miatt egekbe szökött törlesztőrészletek miatt.

Botrányos üzleti tevékenység

Pályafutása az üzleti életben kezdődött, az 1990-es évek elején megfordult a londoni Európai Újjáépítési és Fejlesztési Banknál, majd hazai pénzügyi szervezeteknél dolgozott, 2000-től 2005-ig pedig a Wallis Zrt. vezérigazgatója volt. Ebben az időszakban történt a máig emlékezetes Hajdú-Bét Rt. botrány. A cég – amelynek ekkor már a Wallis volt a többégi tulajdonosa – a víziszárnyaspiac összeomlása miatt 2003-ban 5,5 milliárd forint adósságot hátrahagyva csődbe ment, és a beszállítóinak jelentős része nagy veszteségeket szenvedett.

Amerikai kapcsolatok

A technokrata, baloldali politikus-üzletember kiváló amerikai kapcsolatokkal rendelkezett, amint átvette a miniszterelnökséget, szinte első útja az Egyesült Államok budapesti nagykövetségére vezetett, ahol referált a terveiről. Erről tényfeltáró cikksorozatban is beszámolt a Magyar Nemzet, többek között bemutatta, hogy Bajnai 2009 decemberében Washingtonba látogatott, ahol az IMF vezetőjével és Joe Biden akkori amerikai alelnökkel is tárgyalt. A 2010-es választási bukás után Bajnai ismét Amerikába utazott, és vendégelőadói pozíciót kapott a a globalisták egyik képzőközpontjában, a washingtoni Johns Hopkins Egyetemen. Az is kiderült a baloldal külföldi finanszírozási botránya kapcsán, hogy a Bajnai és volt titokminisztere, Ficsor Ádám érdekeltségébe tartozó DatAdat cégcsoportot teletűzdelték amerikai demokrata párti kampányszervezőkkel és tanácsadókkal. Az is tény, hogy szoros együttműködésben dolgoznak a Soros György-féle agytröszttel, a berlini székhelyű ECFR-rel.

Borítókép: Gyurcsány Ferenc és Bajnai Gordon (Fotó: MW- Archív)