Hankó Balázs: Az egyetemeket „ki kellett váltani az adósrabszolgaságból"

Az új felsőoktatási modell lényege az együttműködés, az egyetemeknek a térség gazdasági és társadalmi szereplőivel együttműködésben kell alakítaniuk a jövőt – mondta Hankó Balázs, a Kulturális és Innovációs Minisztérium innovációért és felsőoktatásért felelős államtitkára a Miskolci Egyetem felújított kollégiumának hétfői átadóján.

Hankó Balázs úgy fogalmazott, az egyetemi épületeket a modellváltás kezdetén „ki kellett váltani az adósrabszolgaságból”. Azt mondta, ötven épületet adtak vissza mintegy százötven milliárd forint értékben az egyetemeknek. Ennek köszönhetően már tudatosan, a saját igényeiknek megfelelően fejleszthetik az ingatlanokat a felsőoktatási intézmények – tette hozzá.

Hankó Balázs azt is elmondta, már második éve 120 ezernél is többen adták be jelentkezésüket a felsőoktatásba. Közölte, a Miskolci Egyetemen is hetven százalékkal nőtt a jelentkezők száma. Úgy fogalmazott, a Miskolci Egyetem kollégiuma 1700 férőhelyének húsz százaléka már megújult, de országszerte számos fejlesztést hajtanak végre „a versenyképes, sikeres és együttműködő felsőoktatás érdekében”. Az államtitkár kiemelte, a néhány hét múlva kezdődik az Európai Egyetemi Játékok; a valaha volt legnagyobb nemzetközi sporteseményt fogadják a miskolci és debreceni egyetemek. Közölte, ez Magyarország válasza arra, amikor „Brüsszel az Erasmusból és az egyéb együttműködésekből zárja ki a magyar egyetemeket”. Hozzátette, az ország nyit az európai egyetemek felé, mert hisz az együttműködés erejében.