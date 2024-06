Horror a repülőtéren: egy egész éjszakán keresztül várakoztatták az utasokat

A tömegben terhes nők, idősek, gyerekek, babák, cukorbeteg utasok is voltak, sőt olyanok is, akiknek a gyógyszerei a poggyászban vannak. Ezután azt az információt kapták, hogy elindult a gép Antalyából, hajnal 2-kor tudnak indulni, ez azonban nem volt igaz, később át is írták a kijelzőn, egészen reggel 8 órára, így a törökországi nyaralásra váró utasoknak a reptéren kellett éjszakázniuk.