Kocsis Máté: Ma egymillió találkozás, hogy holnap győzzünk!

„Ma egymillió találkozás, hogy győzzünk” – írta közösségi oldalán Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője.

Mint arról már beszámoltunk, nagy mozgósításra készül a Fidesz a kampány zárásaként. Egész héten izzottak a telefonvonalak, a legnagyobb vállalást pedig mára tették a kormánypártok, nevezetesen hogy egymillió embert keresnek fel egyetlen nap alatt. A legutóbbi EP-választásokon 1,8 millió szavazat érkezett a Fidesz–KDNP-re, ez akkor 52 százalékos győzelmet jelentett.

A mozgósításban nem tétlen Lázár János építési és közlekedési miniszter sem, a tárcavezető három települést is felkeres szombaton. A választások tétjének nagyságát pedig Dömötör Csaba a saját példájával szemléltette: tíz évvel ezelőtt a Fidesz európai parlamenti képviselőjelöltje volt a lista 13. helyén. Egészen 99 százalékos feldolgozottságig ez befutónak számított, aztán végül egy CEU-s oktató, egy liberális jelölt vihette el a mandátumot – idézte fel a 2014-es választásokat a parlamenti államtitkár. Dömötör Csaba hangsúlyozta: ez a példa is azt bizonyítja, hogy egyetlen mandátum, egyetlen polgármesteri szék, egyetlen képviselői hely is múlhat akár pár száz szavazaton.