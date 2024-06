Magyar Péter eltitkolná háborúpárti véleményét, a hazája kapcsán agymosásról beszélt

Magyar Péter véleménye egy láncolatba illeszkedik. Szombaton, közvetlenül a békemenet után a liberális politikus online sajtótájékoztatóján követelte a kormánytól, hogy állítsák le a háborúellenes kampányt. Magyar Péter egyúttal azt is elmondta, az ügyben a médiahatósághoz fordul és rémhírterjesztés miatt beperli Orbán Viktort, Magyarország miniszterelnökét. „Valamint írni fogunk hivatalos megkeresést az összes közösségi médiaplatformnak, ahol ezek a hirdetések mennek, hogy vegyék le” – fogalmazott a magát liberálisnak valló politikus.

Ráadásul Magyar megszólalását követően törölte a Facebook az M1 Híradó közösségi oldaláról Orbán Viktor miniszterelnök békemeneten elmondott beszédének felvételét – ahogy erről a Híradó.hu beszámolt.

A Facebook azzal indokolta a döntést, hogy szerinte a felvételen veszélyesnek minősített személyekhez és szervezetekhez kapcsolódó szimbólumokat osztottak meg, illetve veszélyes személyeket és szervezeteket dicsőítettek és támogattak.

Bár a videót később újra elérhetővé tették, a döntés a választási hajrában mégis veszélyes irányba mutat. Mindez azért is érdekes, mert Magyar Péter európai parlamenti listájának második helyén Dávid Dóra, a Facebookot tulajdonló Meta jogtanácsosa is szerepel. A hölgy 2014-ben az Advocates for International Development nevű szervezetnél volt gyakornok. Nehéz a véletlen művének tekinteni, hogy az említett szervezet egyik partnere jelenleg a Jenner&Block, David Pressman ügyvédi irodája. 2014-ben pedig a Soros-féle Open Society Initiative, valamint a szintén a milliárdos spekuláns által pénzelt Amnesty International volt a partnerük.

Ezt követően Dávid Dóra 2015-ben közel egy éven keresztül annál a Save the Children nevű civil szervezetnél dolgozott, amely 2016 óta több alkalommal is kapott támogatást Soros György Open Society Foundations (OSF) nevű alapítványától.

Közismert, hogy bár a Tisza Párt alelnökének több jelöltje a magyar közéletben ismeretlen, de a Soros-hálózat számára annál inkább ismert szereplő.

Mindennek azért is van jelentősége, mert a milliárdos spekuláns visszatérően a háború folytatását és eszkalációját hangsúlyozza.

Mindeközben maga Magyar Péter többször is arról beszélt, hogy nincsenek háborúpártiak az ellenzékben. Ezt az állítást azonban tucatnyi idézet cáfolja. A fegyverszállítások, a katonai támogatások rendszeres tervezése és az ezekre való felszólítások ellenére Magyar Péter valamiért azt hangoztatja, hogy az ellenzékben szerinte senki sem háborúpárti.

Most egy lengyel lapnak nyilatkozva pedig a liberális politikus az Oroszországgal kapcsolatos nyilvános álláspontjának valódi hátterét is megpróbálta megvilágítani,